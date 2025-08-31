ЗАРЕЖДАНЕ...
|Любов, любов и пак любов: Известните двойки, които се сгодиха през 2025 г.
Тейлър Суифт и Травис Келси
Тейлър Суифт и Травис Келси обявиха най-обсъждания годеж на лятото. Травис предложи брак на Тейлър през август в Lee's Summit, Мисури, а новината стана известна с милиони реакции в социалните мрежи.
Танър Бюканън и Мери Маузър
Звездите от "Кобра Кай“ Танър Бюканън и Мери Музър пренесоха екранната си химия в реалния живот. През февруари, по време на премиерата на сериала, те потвърдиха, че вече са сгодени.
Принс Джаксън и Моли Ширманг
Принс Джаксън, синът на Майкъл Джексън, и дългогодишната му партньорка Моли Ширманг обявиха годежа си през август, написвайки нова глава за любовта си.
Шейха Махра и Френч Монтана
Една от най-впечатляващите новини беше неочакваният годеж на Шейха Махра, дъщеря на емира на Дубай, с американския рапър Френч Монтана. Двойката избра Седмицата на модата в Париж, за да запечата публично връзката си.
Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес
След осем години връзка и семеен живот с четири деца, Кристиано Роналдо най-накрая направи дългоочакваното предложение за брак на Джорджина Родригес. Август 2025 г. беше месецът, който запечата връзката им с разкошен диамантен пръстен.
Зендая и Том Холанд
Любимата двойка на Холивуд, Зендая и Том Холанд, започнаха новата година по възможно най-романтичния начин. Годежът им беше обявен в началото на 2025 г., като Зендая се появи на червения килим на наградите "Златен глобус“, носейки зашеметяващия си пръстен, пише marieclaire.gr.
Талита фон Фюрстенберг и Роко Бриньоне
Талита фон Фюрстенберг, внучка на емблематичната дизайнерка Даян фон Фюрстенберг, се сгоди за своя любим Роко Бриньоне през юли на елегантна и романтична церемония.
