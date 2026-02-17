Режисьорът Мартин Макариев е известен с комерсиалните си успехи, с амбициозните драматични филми, но най-вече с личния си живот, който допреди няколко години беше достоен за сапунен сериал. Както е известно, заради любовната си афера с Макариев, къдрокосата актриса Елена Петрова сложи край на брака си с гръцкия милионер Аристотелис Фотилас. По онова време Мартин все още бил женен за първата си съпруга. Към любовния четириъгълник се включила и Луиза Григорова и той се превърнал в многоъгълник. Трите жени воювали за актьора, който явно е нещо като секссимвол в киното.Съдбата срещнала Макариев с Луиза на снимките на видеоклип към хита на певеца Миро "Август е септември". Дълго време актрисата и режисьорът се засичали по светски партита, но били на "здравей-здрасти". Преди години отново се събрали на снимачната площадка на сериала "Дървото на живота" и между тях пламнала любовна искра. Бившият модел хлътнал до уши по магнетичния режисьор. В продължение на цяла година д-р Вяра Деянова от хитовата лекарска сапунка по Нова телевизия "Откраднат живот" делила Мартин с бившата му жена и колежката си Елена Петрова.Аферата на хубавата Елена ѝ коствала брака. Богаташът чул, че близо година и половина неговата благоверна го е кичила с рога и поискал светкавичен развод. Елена пък гордо разтрогнала брака си с Аристотелис. Саможертвата на актрисата обаче се оказала безсмислена, защото малко след като приключили снимките на психотрилъра "Вила Роза", където тя неслучайно е в главната роля, приключила и горещата им връзка. Филмът нямал очаквания успех, Мартин приел тежко провала и изпаднал в депресия. Макариев обвинил Елена, че е играла лошо и един ден просто скъсал с нея чрез есемес."Там бяха много объркани нещата, но аз бях сигурна, че това е моя мъж. Бях готова да изчакам колкото трябва. И аз просто изчаках, около година. Изчаках да приключи всичките си отношения. Ми то отношения да искаш! Не знам доколко нещата са били на емоционално ниво, защото избягвам да го питам. Не искам да знам, защото това са неща, които само могат да ме накарат да се чувствам зле. Никога не обещаваше, че ще бъдем заедно, за да го изчакам. Казваше: "Не знам!" Аз пък му отговарях, че ще изчакам. Може да не ми се е обадил 2 месеца, страдам по пижама вкъщи, но после да ми звънне и да ми каже, че трябва да отида в 3 през нощта еди къде си и аз просто отивам. И той, и бившата му жена са ми казвали, че когато аз съм се появила, всичко между тях е било приключило. Вече сме женени, всичко е наред", сподели преди време Луиза Григорова."Когато влизаш във връзка с обвързан мъж, трябва да си наясно, че нещата не се случват просто ей така. Той не е на 20, а има и дете. Ако е някакъв безотговорен, ще дойде при мен, но това показва, че в един момент ще си тръгне по същия начин. Но тъй като той не е такъв, аз разбрах за какъв интелигентен, отговорен и свестен мъж става въпрос и си казах: да, аз го обичам, просто ще изчакам всичко да си дойде на мястото", разсъждава Григорова. Тогава тя е само на 23 години и Макариев си мисли, че го използва за забавление. Едва след няколко години двамата разкриват официално връзката си.Младата актриса първа предложила брак на Макариев. Още не живеели заедно, когато в 3 часа през нощта тя му казала, че иска да се оженят, а той се съгласил. Двамата нямали търпение да бъдат семейство. Те се врекоха във вечна вярност през юни в курорта Лозенец. Булката взе фамилията на мъжа си и от няколко години е Луиза Григорова-Макариев. Шафер бе синът на младоженеца от предишния му брак.Мартин е амбициозен и отдаден на работата си, признавал е, че не харесва нищо от това, което е направил. Взискателен е не само към себе си, но и към актьорите. Интересува се не толкова от миналите проекти на актьорите, които избира, колкото от тяхната личност и държи те да бъдат интелигентни.Макариев е роден на 18 март 1981 г. Зодията му - Риби, издава чувствителност, интуитивно откриване на истината, творчество и мечтателност. От знака идват още артистичност и музикалност. На звездните констелации се дължи и бурния му любовен живот. Хората от тази зодия са открити за любовта и я преживяват по разнообразни начини.Мъжът на Луиза Григорова има богата биография, включваща обучение в чужбина - учил е кино и сценични изкуства в Германия и Швейцария, преди да се върне в България и да се посвети на филмовото изкуство. Професионалният му път започва с режисура на музикални клипове и късометражни проекти, преди да стъпи уверено в игралното кино. През 2013 г. Макариев прави своя игрален дебют с хорър филма "Вила Роза", който се отличава с мрачна атмосфера и мистерия.Следват проекти в различни жанрове - от романтични комедии до приключенски и драматични ленти. Един от най-големите му комерсиални успехи е романтичната комедия "Привличане", която се превърна в хит. В повечето продукции на Мартин участва и жена му Луиза, която не крие, че Макариев я е променил към по-добро."От хората съм, които силно вярват в любовта и за които любовта е най-важното нещо. Ако имам правилния човек и голямата любов, всичко друго ми се случва безпроблемно. Няма такова нещо като "или любовта, или работата“, напротив. Да, в театъра помага да си в любовна драма, защото играеш прекрасно, изпитвала съм го. Но сега, когато съм толкова одухотворена, разбирам, че това е най-ценното. Не несподелената любов, а истински споделената любов, без никакви задръжки. Все съм си мислила "това е моята любов", "това е моята любов", докато не разбрах че моята истинска любов е нещо много различно. Сега го намерих, обичам го до Бога и обратно и не искам да се разделяме никога!", споделяла е Луиза Григорова.Тя претърпя голяма промяна, откакто е под влиянието на любовта. И не го крие, дори изтъква, че Мартин Макариев е най-големият й учител. Когато излязла от НАТФИЗ, имала нула кино образование. Мартин буквално за една година й дал толкова много, колкото не си представяла. Показал й всички филми от световната класика, които е пропуснала, биографиите на режисьори, актьори и начините на игра."Благодарение на него в момента толкова много работя върху себе си и се старая. Защото той това го изтъква като много сериозен проблем на българския актьор - че не се грижи за себе си и за уменията си", признавала е Григорова, която през септември 2020 г. дари мъжа си със син Бран.Днес красавицата тренира много, за да е в най-добрата си форма, което е плюс на всеки кастинг за която и да е роля. Освен това учи английски език. Помага във всички проекти на филмовата компания, в която с Мартин са съдружници. Луиза се старае да допринася с каквото може дори за тези проекти, в които няма пряко участие.Напрежение не липсва, но не влияе на екипа, нито на любовта на Мартин и Луиза. Изненадващо, но двамата не си омръзват. Напротив, радват се, че са непрекъснато заедно. За актрисата факта, че я режисира именно мъжът й е предизвикателство, но по-скоро в хубавия смисъл."Имам вече много високо поставена летва. Неговите очи са тези, които ме гледат винаги много критично, много изпитателно, когато съм на сцената, когато съм пред камерата. Това едновременно ми дава много стимул, и ме притеснява, защото аз много искам да му се харесам, да направя това, което той е поискал", споделяла е актрисата.Мартин пък е признавал, че се допитва за всичко до жена си. Луиза се вслушва в съветите на мъжа си и даже ги търси. Актрисата не крие, че силно се възхищава на половинката ки, с което може би и започнала любовта им."Той е най-интелигентният човек, когото съм срещала. Той е безгранична душа, страхотно добър човек. Моя противоположност – колкото аз съм избухлива, толкова той е сдържан, но е сдържан не в онзи мухльовски смисъл, а в разумния", казвала е Луиза.Двамата не ходят по дискотеки и барове. Напоследък дори не пътуват често, заради много си ангажименти. Е, ревнуват се, но в рамките на допустимото. Чувстват се спокойни, имат си доверие. А и не си дават поводи, пише HotArena."Нямам нужда от друго, когато съм с Мартин. Не изпитвам нужда и желание за нищо, нищо, нищо друго. Аз мога да седя с него 24/7 и това да е. И да съм щастлива", споделяла е Луиза. Тя е не само жена и съдружник на Мартин, а и най-добрият му приятел.