Люси Дяковска: На 18 си дадох сметка, че в Плевен трудно ще се науча да бъда този музикант, който си представях

"На 18 години си дадох сметка, че в Плевен трудно ще се науча да бъда този музикант, който аз си представях, че искам да бъда. Заминах за Германия като много щастливо българче и по тази причина може би не се сблъсках с критиката "Ах, вие българите за нищо не ставате". Спаделя певицата Люси Дяковска пред Bulgaria wants you .



"Много пъти обаче съм чувала от сънародници в чужбина, че ги считат за по-нисша класа или идващи от такава държава. Чудих се защо тогава стоят там? И си отговорих сама – Те не искаха да излязат от зоната си на комфорт и предпочитаха да съществуват вместо да живеят. Върнах се за по-дълго време в България за първи път през 2008 г. Тогава изобщо не мислих, че мога да остана да живея в тук за постоянно. Днес през 2022г. аз съм щастлива в родината си и съм на мнение, че искам да живея тук и само да пътувам навън па работа.“ – казва още Люси Дяковска.



Люси Дяковска е един от лекторите на "Живот и кариера – защо в България?“. Това е най-големият форум за българи в чужбина от години насам. Събитието е организирано от Bulgaria wants you и ще се състои на 9 октомври в Мюнхен, Германия. То е напълно безплатно след регистрация в сайта на платформата.Освен нея, в лекторския панел участие ще вземат и президентът Росен Плевнелиев, журналистът Георги Тошев и продуцентът Магърдич Халваджиян.



Певицата не крие, че няма търпение да се срещне с българската общност в Мюнхен, защото иска да ги мотивира, че могат да имат по-хубав живот в България отколкото в чужбина:



Освен лекторски панел, на който гостите ще разказват своите трудности по пътя към успеха, ще има и много работодателски щандове на български компании, които ще предлагат конкретни позиции за кариерно развитие в България.