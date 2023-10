© Kevin Mazur виж галерията Поп-иконата Мадона откри дългоочакваното си турне Celebration ("Празненство") с пищен спектакъл в Лондон в събота вечер, пише Insider.



Стартът на турнето, първоначално обявен за юни тази година, бе отложен с три месеца поради здравословни проблеми на 65-годишната звезда. Тя прекара няколко дни в интензивно отделение с тежка бактериална инфекция, което сериозно уплаши нея, близките и феновете й.



Облечена в черно кимоно, Мадона откри концерта с "Nothing Really Matters" - хит от албума й "Ray of Light", издаден през 1998.



Зрелищният спектакъл бе разположен върху триетажна кръгла сцена. Фенове побързаха да направят сравнение със на сцената с форма на малка сватбена торта, на която Кралицата на попа изпълни "Like a Virgin" на наградите на MTV през 1984.



Технически затруднения със звука прекъснаха шоуто за момент, но това не уплаши изпълнителката. Мадона забавляваше публиката с истории от ранните дни на кариерата си.



Изпълнението си на "Live To Tell" тя посвети на свои приятели, изгубили борбата със СПИН. В това число са бившият й мениджър Мартин Бургойн и Фреди Меркюри от Queen.



Собствените си здравословни проблеми пък звездата отбеляза с изпълнение на хита на Глория Гейнор "I Will Survive".



Турнето "Празненство" е посветено на колосалната кариера на Мадона, обхващаща четири десетилетия. По време на изпълението на "Like a Virgin", танцьорите пресъздаваха различни ери на иконата, включително култовата визия от турнето през 1990та "Blonde Ambition" и розовото трико от денс парчето "Hung up".



Изненадващо появяване на сцената направи 27-годишната дъщеря на Мадона - Лудрес, която оценяваше танцьорите на майка си по скала от 1 до 10.



Грандиозното шоу приключи с микс от хитове на звездата, а за финал Мадона държа реч по повод възрастовата и половата дискриминация в музикалнта индустрия.