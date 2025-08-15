Маги Гигова: Посещавала съм Истанбул много пъти, но при всяко следващо пътуване преоткривам нещо ново

© Истанбул е толкова различен, всеки път успявам да намеря нещо ново, нещо, с което да ме изненада. Това каза журналистът и пътешественик Маги Гигова в предаването "Куфарът на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова.



Посещавала е мегаполиса много пъти, но при всяко следващо пътуване преоткрива нещо ново. Този път отива на гурме пътешествие по покана на "Go Türkiye“. "Опитахме толкова различни видове кухня. Антиохийската кухня залага и на тапасите, и на кебапите. Оказа се, че турците правят великолепно местно вино, най-различни видове – и розе, и бяло, и червено. Цял ден посветихме на уличната храна – пържени миди, печени пълнени картофи, шашлик. Оказа се, че има всякакви видове дюнер, включително черноморски.



Минахме през един магазин за туршии – не се сещам от какво нямаше туршия, включително и от банани. Може да си я купиш в малка чашка, да вървиш по улицата и да си ядеш туршията. Ходихме да ядем сладолед от козе мляко“, сподели журналистът и пътешественик.



При последното си пътуване за първи път се качва на телевизионната кула "Чамлъджа Тауър“, намираща се в азиатската част на града и издигаща се на височина 369 метра. Там се намира атракционът Mission Moon, който дава възможност на посетителите да се запознаят с космическата история на турската страна и да влязат в ракетен симулатор. "Те предвиждат 1934 г. да качат хора на Луната. Затова мястото се казва "Мисия Луна“ – то те въвежда в тази мисия. Там могат да бъдат видени истински скафандри, няколко ракети, едната от които е "Восток“, а другата – "Space X“, разказа Гигова.



Посещава и новия музей към "Света София“, наречен експериментален. "Влизаш от зала в зала и чрез 3D инсталация се потапяш в историята на "Света София“. потапяш се във въстанието Ника, виждаш градежа на "Света София“ от прочутия архитект Изидор. За първи път той изгражда кръгъл купол, който обаче по-късно се разрушава при земетресение. Неговият племенник – младият Изидор, измисля това, което в момента виждаме. Той прави купола по-лек с прозорци под него, което намалява вероятността да се разруши при земетресение. Тази изключителна конструкция е останала ненадмината чак до ХVІІ век, когато строят "Свети Петър“ във Ватикана“, разказа журналистът.



След завладяването на Константинопол "Света София“ е разграбена, но Мехмед ІІ позволява богослуженията там да продължат. "Превръща се в джамия доста по-късно. Гениалният архитект Мимар Синан построява минаретата и укрепва цялата постройка“, допълни Гигова.



Не пропуска и "Пера музей“, намиращ се в едноименния квартал. "Музеят задължително се разглежда от петия етаж надолу. Горе винаги има някаква съвременна експозиция. В момента са двама, канадец и американец, много политически ангажирани – в картините им можеш да видиш и Путин, и Тръмп, и Сталин, и кого ли още не. По-надолу има експозиция на един турски посланик в Европа, който е рисувал толкова детайлно – картините му са едва ли не като снимки. На следващия етаж пък са представени произведения на чужди художници, рисували в Истанбул по покана на турски посланици – предимно от ХІХ век, но има и от ХVІІІ. Много са интересни, защото това са свидетелства на времето. На първия етаж има постоянна експозиция на различни видове мерки – как са се развивали във времето, какво са представлявали“, разказа Магдалена Гигова.



На връщане от Истанбул посещава и интерактивния музей, намиращ се на летището. "Експозицията в момента е посветена на Анадола. От 60 музея в Анадола е взет по един експонат, който разказва историята на турската държава“, поясни Гигова.