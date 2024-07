© Той е лошото момче с къдрава коса, а тя е златното момиче на Австралия – Майкъл Хъчънс и Кайли Миноуг бяха емблематична, макар и обречена двойка, която скандализира обществото в продължение на две години, а любовта им беше ярка, бурна и изпепеляваща.



Двамата се запознават през 1989 г., когато Кайли отива на концерт на INXS в родната им Австралия, а след шоуто получава покана от него в хотела му.



21-годишната Кайли Миноуг по това време излиза с певеца Джейсън Донован, когато се запознава с фронтмена на INXS Майкъл Хъчънс на афтър партито след концерта им.



Химията помежду им е моментална – певецът се приближил до нея и казал: "Не знам какво трябва да направим първо, да обядваме или да правим секс“, а Кайли признава, че била едновременно заинтригувана и уплашена от смелото му изявление.



"Той много пъти поиска да ме целуне и аз много пъти казах не“, разказа певицата пред “A Current Affair" през 2014 г.



Излишно е да казваме, че Кайли и Джейсън Донован слагат край на връзката си, веднага след което тя се впуска в страстния си романс с Майкъл, захвърляйки имиджа си на добро момиче.



"Секс, любов, храна, наркотици, музика, пътувания, книги, какво ли не – той искаше да го изживее. Като негов партньор и аз трябваше да изпитам много от това“, споделя Миноуг. "Ако си чувствено същество, всичките ти сетива се нуждаят от стимулация. Той определено събуди желанието ми за много неща в моя свят.“



Може би най-известният скандал на двойката е по време на полет, когато са настанени точно зад австралийския премиер Боб Хоук.



Докато Кайли никога не е потвърждавала слуховете, добрият приятел на Майкъл – Ник Игън, твърди, че тя и рокзвездата са се разгорещили сериозно по време на полета. Той разказва, че вместо да отиде до тоалетната, Майкъл просто я поставил в скута си под одеяло. Страстната двойка обаче не останала толкова незабележима, колкото им се е искало, а премиерът дори се обърнал и ги хванал в действие.



"Хоук случайно се огледа и хвърли поглед назад – и им намигна. Това може би е нещо, което Кайли никога не би направила преди няколко години“, спомня си Игън. Говорейки за страстния момент с американския журналист Бил Шулц, Кайли скромно казва, че никога няма да разкрие дали слуховете са верни: "Не казвам. Никога не съм разказвала тази история. Само Майкъл и аз знаем какво наистина се е случило.“



Докато е на почивка с Майкъл, Кайли отново попада в заглавията, когато охраната на летище Хийтроу ѝ конфискува чифт белезници от ръчния багаж. Звездата, която преди пазеше невинния си образ, побързала да обясни, че те са странна дръжка на една от нейните чанти.



Въпреки това, знаейки за необичайните сексуални предпочитания на Майкъл, мнозина не бяха убедени в обяснението ѝ. След време в интервю самата Кайли отговаря на въпроса дали някога са били използвани за "нещо по-плътско“: "Това е всичко, което трябва да знаете за белезниците“, оставяйки всички озадачени.



Въпреки сексуалната им връзка и медиите, които обявяват, че певецът е "развратил Кайли“, Майкъл винаги се е грижел за своето момиче.



"Той просто свали гарда“, признава Кайли пред Трейси Гримшоу в “A Current Affair".



"Беше вълшебно време в живота ми. Ставаш жена, имаш още много да учиш и някой такъв да ти отвори очите за много, много неща по рокендрол начин, по поетичен начин, по приятен, хумористичен, невероятен начин, очевидно беше страхотно време.“



"Дори когато всичко беше леко диво, той винаги беше много нежен с мен. Бях скъпоценното му малко нещо, така че въпреки главозамайването винаги беше много мил.“



Двойката се среща две години, но Майкъл слага край на връзката си с Кайли чрез телефонно обаждане, оставяйки поп певицата съсипана. Медиите по това време предполагат, че музикантът ѝ е изневерявал със супермодела Хелена Кристенсен и именно тя е била причината за раздялата му с австралийската звезда.



Самата Кайли признава, че не е била сигурна каква е причината за раздялата им през 1991 г.: "Работата ли беше, наркотиците ли? Не знам. Той беше като счупен човек.“



"Той беше на четири крака на пода и плачеше. Не знаех какво да правя, не знаех какво се случва. Просто знам, че беше счупен човек“, спомня си сега 54-годишната изпълнителка. "Никога не бях виждал такъв мъж преди. Тръгнах си доста объркана и унищожена и знаех, че това е всичко. Той ми разби сърцето. Трябва да призная, че болката остана доста дълго време.“



Описвайки връзката им през 2015 г. обаче тя разкрива: "Връзката ни беше най-различни неща, не беше просто страхотно прекарано време, тъй като бях много тъжна, когато всичко приключи, но той имаше огромно влияние върху живота ми“.



Въпреки края на романса им и връзката на Майкъл със супермодела Хелена Кристенсен, двамата остават добри приятели и Кайли присъства на погребението му в Сидни през 1997 г. Сутринта на 22 ноември 1997 г. Хъчънс е намерен мъртъв в хотелската си стая, а официалната версия за смъртта му е самоубийство.



Тя е говорила много пъти за специалната си връзка с бившия си приятел и дори му отдава почит по време на турнето си “Kiss Me Once" през 2015 г., като изпява хита на INXS “Need You Tonight".



"Беше красиво и невероятно и всяка вечер, когато започнех тази песен, затварях очи и си казвах "Знам, че това ще ти хареса“, разкри тя. "Той беше моят ангел пазител по време на това турне.“