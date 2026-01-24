Банята е малка, но коварна зона – място, където бактериите обичат да се разполагат като гости без покана. Добрата новина е, че не е нужно да си химик, за да намалиш риска. Малки промени могат да направят чудеса.Кърпите не обичат да се трупат една върху друга. Най-добре е да са на разстояние, да се проветряват и да се сменят редовно. Гъбите за баня също – ако стоят мокри в ъгъла, се превръщат в истински инкубатор за бактерии. Препоръчваме да имате малка решетка или чинийка, където водата да се оттича.Течният сапун е удобен, но дори и той не обича да стои в собствените си остатъци. Сапунът на блок най-добре се поставя на подложка, която позволява оттичане на водата. Така не само удължавате живота му, но и намалявате мухъла и бактериите.Бутилките с шампоан, балсама и препаратите за тяло не трябва да стоят на пода или на ръба на ваната, съветва ФОКУС. Малка полица или органайзер променят всичко – лесно се чисти и трудно се задържат бактерии.Малки, почти незабележими промени, но ефектът е голям. Банята остава свежа, дребните рискове изчезват, а усещането за чистота е на ниво, което само домашната рутина може да създаде.