Маракуя - екзотичната съкровищница с множество ползи за здравето

© Със своята желатинова текстура, ярък цвят и семена, подобни на мъниста, маракуята е истинска загадка за много хора.



Освен външния си вид, този тропически плод е обичан по целия свят заради силния си, освежаващ вкус, който се съчетава добре с разнообразни ястия, от напитки до закуска и десерти. В някои култури този плод се смята за афродизиак.



Откъде идва маракуята?



Маракуята е плод, произхождащ от топъл климат и произхождащ от субтропичните райони на Южна Америка. Тя расте на лоза, наречена Passiflora edulis, или пасифлора.



Въпреки че е родом от Северна Аржентина, Парагвай и Южна Бразилия, той се изнася по целия свят.



Днес маракуята се отглежда и в Австралия, Калифорния, Флорида, Нова Зеландия и Хавай и, в зависимост от местоположението, може да се предлага целогодишно.



Има няколко разновидности на маракуя, но две се срещат най-често в търговската мрежа – жълта и лилава (или червена). Кръглите плодове се предлагат във всякакви размери, от размера на слива до този на грейпфрут. Завладяващо е да се гледат с тъмната си, често неравна кора, която се променя от твърда и лъскава до матова, увиснала и набръчкана, когато узрее. След разрязване се разкрива жълтата, точкова вътрешност, разкриваща желатинова пулпа, пълна със семена.



Какъв е вкусът на маракуята?



Маракуята може да се счита само за сладка, но когато е прясна, е доста тръпчива. Тази комбинация от сладко и кисело я прави толкова интересна. Вкусът се описва като цитрусов, с нотки на пъпеш , ананас или киви. С узряването плодът става по-сладък. Ако е презряла, може дори да има леко ферментирал вкус.



Цялата вътрешност на маракуята е годна за консумация. Бялата сърцевина е гъбеста и леко влакнеста, но също така леко горчива, поради което много хора избират да не я ядат, въпреки че е напълно безопасна. Семената са тръпчиви и хрупкави, но не са трудни за дъвчене, осигурявайки забележителен текстурен контраст с желатиновата пулпа.



Видове маракуя



Маракуята се предлага в много разновидности. Ето някои от основните категории:



Лилава маракуя: Това е най-разпространеният вид. Тя е по-ароматна и вкусна, с повече сок от жълтите сортове. Лилавите сортове включват Черен рицар, Ред Роувър, Лилав гигант и Кахуна.



Жълта маракуя: Жълтите маракуи обикновено са по-големи от лилавите и са известни със сладко ухаещите си сокове. Примери за жълти сортове включват Бразилската златна и Златната гигантска.



Сладка гранадила: Тези сортове обикновено са жълти до оранжеви, въпреки че могат да бъдат и лилави.



Други имена за маракуя: Маракуята е известна още като maracuyá или parcha (на испански), grenadille или fruit de la passion (на френски), maracujá (на португалски) и lilikoʻi (на хавайски).



Също така, сортовете, предлагани в един район, може да се различават от тези в други райони.



Ползи от маракуята



Подобно на други плодове, маракуята е богата на хранителни вещества и осигурява разнообразие в диетата ви, ако сте свикнали с ябълки, портокали и банани. Ето някои от нейните ползи:



- Витамин C: Спомага за образуването на кръвоносни съдове, хрущяли, мускули и колаген, намалява възпалението, защитава клетките и понижава риска от настинки и някои видове рак.



- Витамин А: Хрупкавата пулпа и семената осигуряват около 8% от дневната нужда. Необходим е за здрави очи, клетки, репродукция и имунитет.



- Фибри: Поддържат чревното здраве, намаляват холестерола и риска от диабет, сърдечни заболявания и някои видове рак.



- Други хранителни вещества: Маракуята осигурява калций, магнезий, фосфор, калий и фолат, които подпомагат здравето на бъбреците, нервите, мускулите и сърцето.



Ползи от семената на маракуя



Консумацията на семена осигурява фибри, протеини, минерали и полезни за сърцето мазнини. Някои проучвания показват, че съединенията в семената могат да помогнат за отпускане и разширяване на кръвоносните съдове, увеличавайки ползите за сърдечно-съдовата система, според webmd.



Хранителни стойности за лилав маракуя:



- 17 калории



- 2 г фибри



- 6%-7% от препоръчителния дневен прием на витамин C



- 1%-2% от препоръчителния дневен прием на витамин А



- 1,6%-3,6% от препоръчителния дневен прием на желязо



- 1,8%-2,4% от препоръчителния дневен прием на калий



Как да изберем узрял маракуя



По-тежките плодове съдържат най-много сок, докато по-леките плодове е по-вероятно да са неузрели или сухи отвътре. Можете също да проверите следното:



Усетете: Разклатете плода – ако усетите или чуете как вътре се движи течност, това е добър знак, че има много сок и пулпа.



Цвят: Изберете плодове с най-интензивни цветове – маракуята може да бъде лилава, червена или жълта, като колкото по-тъмен е цветът, толкова по-узрял е плодът.



Бръчки: Макар че може да изглежда нелогично, търсете набръчкани плодове като знак за зрялост. Това е един от редките случаи, когато бръчките са добър знак.



Да се ​​избягват: плодове, които са забележимо по-леки, много твърди или много набръчкани.



Как да нарежем и ядем маракуя



За да се насладите на сурова маракуя, всичко, от което се нуждаете, е нож и лъжица! Разрежете маракуята наполовина, като внимавате да държите двете половини заедно, за да не се разлее сокът, след което ги поставете вертикално. Някои хора предпочитат да отрежат само горната трета от плода, оставяйки долната непокътната.



Използвайте лъжица, за да изгребете сока и пулпата и се насладете! Избягвайте бялата част, която покрива вътрешността на кората, тъй като е горчива, подобно на сърцевината на цитрусовите плодове, пише stirileprotv.ro. Можете да сдъвчете семките или да ги погълнете цели.



Как да си направим сок от маракуя



За да изцедите плода, изсипете вътрешността му в телена цедка, поставена над купа, и натиснете с лъжица, за да отделите семките от сока.



Като алтернатива, можете да сложите сока и семената в блендер и да пасирате за 10-20 секунди, за да смелите семената, след което да прецедите парченцата семена. Този метод обикновено дава повече сок и е по-бърз, ако работите с много плодове.



Как да ядем маракуя



В напитки



- Сокове: Смесете го с други плодови сокове, за да добавите тръпчив вкус и тропически аромат. Популярна комбинация е сок от маракуя, портокал и гуава, но се съчетава добре с много цитрусови вкусове. Опитайте го и в плодови смутита.



- Моктейли: комбинирайте сок от маракуя с тонизираща вода за обикновен моктейл или за по-изтънчен, смачкайте го с листа от мента, след което добавете сок от лайм, захарен сироп и минерална вода.



- Смесени напитки: Заменете сока от лайм с маракуя в класическа рецепта за мохито. Маракуята също се съчетава добре с джинджифил, така че можете да добавите малко сок от маракуя и да добавите разнообразен вкус към любимия си коктейл.