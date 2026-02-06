Марго Роби се появи с гривна от косата на Емили Бронте
Гривната е част от традицията на викторианските траурни бижута, при която косата на починал близък е вплетена в сложни орнаменти и носена като красив спомен. Оригиналният артефакт е принадлежал на Шарлот Бронте, а репликата, която Марго Роби носи на червения килим, е изработена от компания във Великобритания, специализирана в такива исторически техники.
Този дълбоко символичен и стилен елемент бе деликатно включен в цялостната визия на Роби. Стилистът на актрисата, Андрю Мукъмаал, съчета гривната с други внимателно подбрани бижута, включително обеци и пръстен, изработени по поръчка от дизайнерката Джесика Маккормак, които също носят усещане от викторианската епоха.
Древни гривни с послание
В допълнение, актрисата носеше и антикварни брошки от архива на Boucheron, сред които една от около 1900 година с гранати и диаманти, както и друга от около 1920 година, поставена върху косата ѝ. Тези допълнителни детайли подчертаха историческата препратка и създадоха връзка между модата и темите, които филма разглежда, пише ladyzone.bg.
