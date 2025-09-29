© виж галерията Кръщенето на Лора беше празник на семейството, любовта, приятелството и всичко, което прави живота вълшебен. Това сподели Мари със специален пост в Instagram. тя публикува и няколко снимки от семейното тържество.



Ето какво още сподели тя с последователите си:



Обикновено хората първо решават, че ще правят кръщене и тогава избират кръстник. При нас беше обратното - видяхме колко безкрайно много Мишо я обича и защото знаехме, че вече имаме най-добрия кръстник, решихме да направим кръщенето точно сега.



Признавам, че се притеснявах за организацията, но за пореден път семейството и приятелите ни създадоха чудо. Всеки се включи с нещо и направиха този ден още по-смислен и красив.



Трите питки, омесени от златните ръце на баба, изпълниха двора с аромат на детство. Мама превърна всичко в пиршество за чудо и приказ-цялата организация, украса, всеки детайл, подреден с любов и нежност.



Светлето ни поднесе трапеза, за която всички говореха, с най-вкусните ребра на света!



Всичките ни (много!) родители изпълниха църквата и дома ни със смях, с наздравици и с безброй малки мигове, които ще помним винаги. Те организираха и всичко в най-свещеното място-храма, за да можем ние просто да бъдем там и да се насладим.



Безкрайно съм благодарна на Ирена, Алекс и Нона, които ми донесоха спокойствие в хаоса и бяха част от всеки детайл в организацията. И на всички останали, които за пореден път доказаха, че имаме най-прекрасното семейство. Обичаме и ценим всеки един от вас- тези, които виждате на снимките, и тези, които остават зад кадър.



Всички, които бяха с нас в този ден, са нашето семейство. Нашето голямо, щастливо семейство. И сме безкрайно благодарни, че ги имаме.



Липсваше ни единствено чичо Лорис, на когото Лора е кръстена, но той ще яде ребра вкъщи всяка неделя до края на годината, за да се реваншира.



Лора, ти си безкрайно обичана.