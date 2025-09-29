ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Мари на Гала кръсти малката Лора
Ето какво още сподели тя с последователите си:
Обикновено хората първо решават, че ще правят кръщене и тогава избират кръстник. При нас беше обратното - видяхме колко безкрайно много Мишо я обича и защото знаехме, че вече имаме най-добрия кръстник, решихме да направим кръщенето точно сега.
Признавам, че се притеснявах за организацията, но за пореден път семейството и приятелите ни създадоха чудо. Всеки се включи с нещо и направиха този ден още по-смислен и красив.
Трите питки, омесени от златните ръце на баба, изпълниха двора с аромат на детство. Мама превърна всичко в пиршество за чудо и приказ-цялата организация, украса, всеки детайл, подреден с любов и нежност.
Светлето ни поднесе трапеза, за която всички говореха, с най-вкусните ребра на света!
Всичките ни (много!) родители изпълниха църквата и дома ни със смях, с наздравици и с безброй малки мигове, които ще помним винаги. Те организираха и всичко в най-свещеното място-храма, за да можем ние просто да бъдем там и да се насладим.
Безкрайно съм благодарна на Ирена, Алекс и Нона, които ми донесоха спокойствие в хаоса и бяха част от всеки детайл в организацията. И на всички останали, които за пореден път доказаха, че имаме най-прекрасното семейство. Обичаме и ценим всеки един от вас- тези, които виждате на снимките, и тези, които остават зад кадър.
Всички, които бяха с нас в този ден, са нашето семейство. Нашето голямо, щастливо семейство. И сме безкрайно благодарни, че ги имаме.
Липсваше ни единствено чичо Лорис, на когото Лора е кръстена, но той ще яде ребра вкъщи всяка неделя до края на годината, за да се реваншира.
Лора, ти си безкрайно обичана.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 761
|предишна страница [ 1/127 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: