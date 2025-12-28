Мария Бакалова: Декември е време да си у дома
© NOVA
Мария сподели как преминава подготовката за ролите ѝ. Тя определи процеса като неизбежно навлизане в света на героя. "Опитвам се да вярвам на персонажа и да го разбера", каза актрисата. Тя призна, че когато прекарваш дълго време със сценария и екипа, героят става част от ежедневието ти. В помощ идват детайли като походка, музика, визия – малки ориентири, които помагат за разграничаването на образите.
Бакалова коментира и емоционалната памет като инструмент в актьорската работа – за мириси, спомени и преживявания, които отключват силни усещания. "Работим в едно невидимо пространство, където болката и тъгата често са двигатели на процеса", сподели тя. Според нея времето, в което живеем, е бурно и изисква яснота и посока – тема, която често намира отражение и в киното.
По думите ѝ особено внимание актрисата отделя на ролите на реално съществували личности, сред които и образът на Ивана Тръмп. "Когато изобразяваш човек, който е живял наистина, трябва да подходиш с уважение и без критика", заяви Бакалова. Според нея всеки човек носи в себе си и светлина, и пукнатини, а задачата на актьора е да покаже тази сложност с достойнство.
Мария Бакалова заяви и своята позицията относно българското кино. "Обичам България и се чувствам горда да бъда българин. Искам да бъда част от българското и българското кино да бъде част от световното", заключи тя.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Николина Чакърдъкова: Това, че останах да живея в Гоце Делчев ме съхрани като личност и човек, който е енергичен и с жив дух
27.12
Тервел Пулев в деня на бащата: Търсим място, където да има пространство децата да са заедно, братовчедите да се видят, а ние да поговорим спокойно
26.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Как да сме сити и доволни по празниците, но калориите да са допус...
17:21 / 27.12.2025
Криско: През 2008 г. нямах никакви пари и живеех на мизерни места...
17:09 / 27.12.2025
Трогваща история на връх Коледа: Полицаи и шофьори помогнаха на в...
16:13 / 27.12.2025
Николина Чакърдъкова: Това, че останах да живея в Гоце Делчев ме ...
14:10 / 27.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.