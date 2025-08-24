ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Мария Бакалова се срещна с легенда в кеча и настоящ холивудски актьор
Новината съобщи номинираната за най-престижната награда в киното "Оскар" с пост в социалните мрежи.
"Един добър, добър ден", написа бургазлийката към снимка, качена в профилите й във Facebook и Instagram. Постът бе споделен в story и от 56-годишния Батиста.
Двамата се познават и са добри приятели от третата част на холивудския блокбъстър "Пазители на галактиката 3".
Филмът излезе през 2023-а година като една от основните роли в продукцията бе на бившата звезда в кеча. Мария Бакалова се включи, озвучавайки кучето Космо.
Дейв Батиста е бивш четирикратен планетарен шампион в тежка категория на Световната федерация по кеч (WWE). Той е и отборен първенец на няколко пъти с две от легендите в развлекателния спорт - Рик Светкавицата и Джон Сина. Той напусна кеча след 2010-а година, за да се изявява в киното, превръщайки се в един от успешните холивудски актьори.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
15:38 / 22.08.2025
Дърво се стовари върху движещ се автомобил в Монтана
16:54 / 22.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: