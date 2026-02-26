Журналистката Мария Цънцарова обяви своето завръщане с нов проект. Това тя направи със стори във фейсбук. В него тя качи видео, на което доста емоционално обяснява, че продължава с интервютата и журналистическата работа.Припомняме, че тя прекъсна взаимоотношенията си с телевизия bTV след скандал заради начина ѝ на водене.Кадрите са заснети в университетска зала, а на заден план се вижда дъска и катедра. Доста развълнувано тя благодари за подкрепата на присъстващите:"В момента, в който беше решено да ме няма, вие ми показвате, че има смисъл да ме има. Най-смислените репортажи, най-силните разследвания, ключови интервюта и въпроси предстоят в "Извън ефир", споделя тя.Оказва се, че Цънцарова започва преподавателска дейност в Софийския университет "Свети Климент Охридски". Ето какво официално споделиха оттам:Факултетът по славянски филологии приветства Мария Цънцарова като преподавател в курса "Политическа журналистика“. За нас е истинско удоволствие да работим заедно с журналист с ясно изразена професионална позиция, опит и чувствителност към обществените процеси.Първата лекция предизвика изключителен интерес сред студентите и се превърна в разговор, който надхвърли рамките на стандартното лекционно време.Вярваме, че "Политическа журналистика“ ще се превърне във важно пространство за критично мислене, диалог и среща между академичната среда и реалната журналистическа практика, която е от ключова важност за нашите студенти.Под информацията за новото амплоа продуцентът, който напусна bTV заради несъгласие с политиката в "Преди обед" Георги Тошев написа: "Браво! Силен отбор!"