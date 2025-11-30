"Отказвам да нося тежестта на данъка обществено мнение. Научих колко жестоки могат да са хора, които дори не те познават. Колко огромна злоба може да се отприщи, когато маса хора усетят, че някой е по-слаб". Това споделя Мария Илиева в интервю пред Мариян Станков – Мон Дьо."Има хора, които до ден днешен твърдят, че пея фалшиво - че крещя, пискам. Това са хора, които дори не са дошли на мой концерт", споделя още певицата.Според нея "от доста време голямата битка е простотията". "Жълтите медии до такава степен оцапаха моралната среда, естетиката", казва Мария Илиева."Аз се чувствам в най-добрата си физическа, психическа и вокална форма. Бях почти 100 килограма, след като родих София. За 4 години свалих около 40 кг. Сега не се състезавам нито с мъже, нито с жени. Състезавам се със себе си. Това ми е най-приятното и вълнуващото състезание", споделя певицата.Цялото интервю гледайте във видеото. Мария Илиева в мащаб, в който рядко допуска някого. Не като звезда. А като жена, която мина през година, в която силата вътре в нея беше по-шумна от всяка сцена. Жена, която промени тялото си не за да впечатлява, а за да оцелее. И жена, която оцеля в свят, който очаква от нея да бъде перфектна по всяко време. Този разговор не е за хитове, мода или награди. Той е за цената на присъствието. И за жената, която отдавна е надраснала собствената си легенда.