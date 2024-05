Мартин Булард за концерта на Smokie: Предстои ни да преживеем много заедно

© Предстои ни да преживеем много заедно. Има какво да дадем и какво да ви покажем. Сигурен съм, че на 28 юни всички ще си прекараме невероятно в Пловдив. Това каза в предаването "Денят на фокус" на Радио "Фокус" музикантът Мартин Булард. Той е член на група Smokie от 36 години.



Концертът ще бъде в Летния театър в Пловдив, а феновете ще чуят най-големите хитове на групата, сред които "Don't Play Your Rock'N'Roll To Me", "I Can't Stay Here Tonight", "If You Think You Know How To Love Me", "For a Few Dollars More", "Mexican Girl", "I'll Meet You at Midnight", "Oh Carol", "What Can" I Do“, "Living Next Door To Alice“, “Boulevard of Broken Dreams". "Публиката ще чуе и други песни, записани през последните 40 години. Имаме нова кавър версия на “Died In Your Arms".



Публиката обожава тази песен. Убеден съм, че ще се хареса и на младото поколение. Успяхме да съберем 40 години музика в едно шоу. Публиката иска да чуе навсякъде песните, които са известни, които най-добре познават и могат да ги запеят с нас. Обещава ви, че всички те ще бъдат изпълнени“, каза Мартин Булард.



Тази година Smokie отбелязва соята 60-та годишнина със световно турне. "Ще се върнем в Австралия и Южна Африка, ще обиколим и Западна Европа. Ще бъдем навсякъде, докъдето можем да се доберем. Като музиканти се чувстваме страхотно, като вършим отново онова, което обичаме. Усещането е страхотно, че отново сме на сцените по света", сподели Булард.



По думите му с годините публиката става все по-взискателна и очаква по-добро и възвишено ниво на музиката от сцената. "Музикантът трябва да е на сцената в реално време, присъствието му да се усеща на 100%. Ние трябва да можем адекватно да се изправим пред публиката, лице в лице, да можем да се погледнем в очите, тъй като ние, музикантите, получаваме нашето вдъхновение от нея", сподели музикантът.



За тях е важна и музиката, и присъствието на сцената. "Музиката ни не е свръхсериозна. Освен хубавите мелодии, песните носят специфична история в своята същност. Тава са двете неща, които заедно се допълват, и са много важни по време на написването на дадена песен. Тези песни се превърнаха във вечни класически хитове. Дори младото поколение много харесва нашето творчество. Харесва им да идват на нашите концерти и да ни виждат на живо", каза още Мартин Булард.