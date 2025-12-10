Бившият участник от "Ергенът“ Мартин Елвиса разтърси социалните мрежи с последния и най-брутален обзор на сезона, който той назовава не "Ергенът: Любов в рая“, а "Бардакът: Омраза в ада“.Още в началото той отсича, че не вярва на Йовица, независимо от признанията му, че четири години се подготвял за подобен формат. "Филипа може да е развила чувства, но от негова страна – не вярвам“, категоричен е Мартин.След това той премина към Блага и Денис, които също не успяха да се скрият от критиките му. "Блага плаче, че не е получила пръстен. Мило момиче, познаваш го от шест дни! Какъв пръстен? На този свят ли живееш? Розата ти е абсолютният максимум“, заяви Елвиса.За връзката между Криси и Петър той е убеден, че тя е по-влюбена. "Той направи хубава реч, но аз отдавна казвам – актьор е. Виждам, че Криси е по-истинска“, смята Мартин.Краси и Киара също попаднаха под прицела му. "Не мога да повярвам на жена, която казва, че не може да го понася, а след 10 дни е влюбена и иска да се сгодява. Киарче, стига. Краска, и на теб не ти вярвам. Пръстенът е от чисто неудобство“, отсече той.За Габи Бланко и Калоян критиката бе още по-саркастична. "Габче, няма пръстен – нормално. От началото казвам, че се държите като братовчеди. Нито ти го харесваш истински, нито той теб. Дори като се целувате – устата не си отваряте“, шегува се Мартин. Той дори добави, че лично е казал на Габи: "Няма да ме лъжеш.“Единствените, които получиха истински комплимент, бяха Дениз и Виктор. Въпреки слуховете за тяхна раздяла, Елвиса остава категоричен: "Това е най-истинската двойка. Двамата изглеждат влюбени. Имат своите дъски за дялане, но нямам забележка нито към него, нито към нея.“Най-шумната сюжетна линия – Натали, Тихомир и Орлин – получи своеобразен финален анализ. "Нати казва на Тишката, че нямала интимни чувства. Добре де, Нати… а за какво беше целият цирк? Ако си играла за рейтинг – шапка ти свалям! Получи се. Но после с Орлин си казахте хубави думи. Бях убеден, че не го харесва, но на финала изглеждаше друго. Времето ще покаже“, казва той, пише "Блиц".В края Мартин изпрати и послание към продукцията и зрителите: "Направихте забавен сезон. Хареса ми! Аз може и да се завърна. Това не е краят, а само началото.“