Мартин Елвиса не пожали никой
©
Още в началото той отсича, че не вярва на Йовица, независимо от признанията му, че четири години се подготвял за подобен формат. "Филипа може да е развила чувства, но от негова страна – не вярвам“, категоричен е Мартин.
След това той премина към Блага и Денис, които също не успяха да се скрият от критиките му. "Блага плаче, че не е получила пръстен. Мило момиче, познаваш го от шест дни! Какъв пръстен? На този свят ли живееш? Розата ти е абсолютният максимум“, заяви Елвиса.
За връзката между Криси и Петър той е убеден, че тя е по-влюбена. "Той направи хубава реч, но аз отдавна казвам – актьор е. Виждам, че Криси е по-истинска“, смята Мартин.
Краси и Киара също попаднаха под прицела му. "Не мога да повярвам на жена, която казва, че не може да го понася, а след 10 дни е влюбена и иска да се сгодява. Киарче, стига. Краска, и на теб не ти вярвам. Пръстенът е от чисто неудобство“, отсече той.
За Габи Бланко и Калоян критиката бе още по-саркастична. "Габче, няма пръстен – нормално. От началото казвам, че се държите като братовчеди. Нито ти го харесваш истински, нито той теб. Дори като се целувате – устата не си отваряте“, шегува се Мартин. Той дори добави, че лично е казал на Габи: "Няма да ме лъжеш.“
Единствените, които получиха истински комплимент, бяха Дениз и Виктор. Въпреки слуховете за тяхна раздяла, Елвиса остава категоричен: "Това е най-истинската двойка. Двамата изглеждат влюбени. Имат своите дъски за дялане, но нямам забележка нито към него, нито към нея.“
Най-шумната сюжетна линия – Натали, Тихомир и Орлин – получи своеобразен финален анализ. "Нати казва на Тишката, че нямала интимни чувства. Добре де, Нати… а за какво беше целият цирк? Ако си играла за рейтинг – шапка ти свалям! Получи се. Но после с Орлин си казахте хубави думи. Бях убеден, че не го харесва, но на финала изглеждаше друго. Времето ще покаже“, казва той, пише "Блиц".
В края Мартин изпрати и послание към продукцията и зрителите: "Направихте забавен сезон. Хареса ми! Аз може и да се завърна. Това не е краят, а само началото.“
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нови правила за праха от спирачки и гуми
13:12 / 09.12.2025
Принц Хари с нов удар по двореца
12:32 / 09.12.2025
Дениз от "Ергенът": Отървах се
11:37 / 09.12.2025
Обявиха номинациите за "Златен глобус" 2026: Пълен списък на номи...
19:03 / 08.12.2025
Интересен празник е днес, вижте какво сочат поверията
08:42 / 07.12.2025
Голямо признание за Димитър Рачков
22:56 / 06.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.