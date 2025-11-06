Мартин Елвиса, който в бивш участник в "Игри на волята" и в "Ергенът", не спести коментара си по адрес на изгонения от риалити формата Томи, като го нарече Томи "нагъл, гнусен лъжец" и го обвини в липса на доблест и смелост."Ей, все съм виждал нагли хора, ама този е всичко това в комбинация с гаден лъжец, който нямаше дори топките да си признае на арената! За какво се готви 1 година – за да пазарува по бензиностанциите ли?", избухна Елвиса.Той не пропусна да спомене и Миро:"Ей, все съм виждал нагли хора, все съм виждал гнусни хора, ама този е всичко това, в комбинация с гаден лъжец, който нямаше дори доблестта и топките да си признае на арената! За какво се готви 1 година бе? За да ходиш да пазаруваш по бензиностанциите ли??? Силно се надявам и "братлето" ти Миро, с който сте дупе и гащи, да го отнесе заедно с теб, а не хора като Ивайло и Крис....".