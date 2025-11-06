Мартин Елвиса попиля изгонения Томи от "Игри на волята"
"Ей, все съм виждал нагли хора, ама този е всичко това в комбинация с гаден лъжец, който нямаше дори топките да си признае на арената! За какво се готви 1 година – за да пазарува по бензиностанциите ли?", избухна Елвиса.
Той не пропусна да спомене и Миро:
"Ей, все съм виждал нагли хора, все съм виждал гнусни хора, ама този е всичко това, в комбинация с гаден лъжец, който нямаше дори доблестта и топките да си признае на арената! За какво се готви 1 година бе? За да ходиш да пазаруваш по бензиностанциите ли??? Силно се надявам и "братлето" ти Миро, с който сте дупе и гащи, да го отнесе заедно с теб, а не хора като Ивайло и Крис....".
