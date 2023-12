© Личен архив Когато човек е влюбен в града си, той му пише любовно писмо и това е целта на видеото "За София, с любов/To Sofia, with love“. Това каза режисьорът Мартин Граховски, създател на късометражния филм, в "Денят на Фокус“ по Радио "Фокус“. Когато правехме видеото, не виждахме недостатъците на пространството, а красотата му, както влюбените, заяви още режисьорът.



"Софиянци често не осъзнават красотата на града – с Петър, с когото снимахме лентата, вярваме, че имаме избор – как искаме да видим града си? Имаме много приятели, които, след като гледаха филма, ни писаха, че вече виждат София по различен начин. Радваме се, че е имал такъв ефект“, добави Граховски.



"Първите 5 г. от живота си съм израснал в Съединените щати. След това с майка ми и баща ми се преместихме в Канада, после отидох да уча в Холандия. Пътувал съм в Азия, Африка и Европа. Връщане в България преди 6 г. , уж за 2 месеца, ме прибра окончателно у дома“, каза Граховски.



"Сега пътувам много, повече, отколкото преди да се установя обратно у нас. Преди 6 г. видях много нови за мен места, екзотични, изключително красивиу където снимах документални филми. Изпитвах обаче една тежест и установих, че след 2 г. пътуване не бях опознал корените си. Тогава започнах да разсъждавам за това, какво означава дом“, каза още режисьорът.



Традициите ни отличават доста от останалите народи и наблягам на това, да снимам сурвак

To Sofia, with love / За София, с любов арство, нестинарство, народни обичаи, добави Граховски. "Много държа да ги показвам. Приличаме си с останалите народи по топлотата, с която посрещаме чужденците. У нас се усеща гостоприемство. Предпочитам да наблягам на позитивите на България, негативите знаем всички“, допълни тъй.



Мартин Граховски продължава да снима подобни видеа и за други градове в България. В платформата "3 минути България“ представя интересни моменти от пътешествията си. "Имам голям афинитет към Родопите, горната част на село Гела с параклиса там и гледката към звездите нощно време са едни от най-милите за мен места. Село Стойките също е останало в сърцето ми и е първото най-магично място, за което се сещам в България“, завърши Граховски.