Мая Пауновска е единственият участник до този момент в "Трейтърс: Игра на предатели“, който е имал възможността да изпита тръпката от двете роли – на праведен и на предател. В крайна сметка обаче не успя да се спаси на кръглата маса и трябваше да си тръгне от предаването. С нейното излизане ситуацията за единствения останал предател Бачорски още повече се обърква, но пък интересното тепърва предстои. Ето какво сподели Мая в интервю за в. "Филтър".– Много съм щастлива, че изпитах емоцията и от двете страни – на праведен и на предател. Ролите са много различни, но повече ми хареса тази на предател. Исках да вляза в нея още от самото начало и когато водещият Владо Карамазов в първия епизод обикаляше около масата, все си повтарях: "Хайде, пипни ме по рамото“. Но той така и не го направи.– Мисля, че можех да се справя с тази роля, но за съжаление, трябваше да стартирам като праведен. Това, разбира се, също си имаше своите позитиви. Успях да създам добри коалиции с останалите праведни и стана страхотно.– Нямаше грам колебание. Преди да видя, че Бачорски е предателят, се притеснявах само да не би в тази роля да е човек, който не е от моите хора и с когото не се разбирам добре. Но когато се срещнах с Бачорски, се успокоих и приех.– На първата кръгла маса, когато ни бяха раздадени ролите, с поглед минах през абсолютно всички участници и единственият, с когото най-дълго се гледахме, беше Бачорски. Бяхме направо втренчени един в друг. Тогава се убедих, че той ще е един от силните играчи, а моята цел беше да играя със силните, независимо каква роля имат те.– Разбирахме се само с поглед, много добре ни вървяха нещата. Той каза това, тъй като очакваше да гласувам за Оля Малинова, но моята цел беше да разгранича неговия вот от моя, за да не будим подозрение. Все пак имаше участници, които брояха гласовете и им правеше впечатление кога двама души гласуват еднакво.– С Бачорски се опитвахме да не комуникираме, но когато ни беше дадена тайна мисия да убием някого с целувка, нямаше как да не общуваме. Същата вечер на няколко пъти трябваше да се съберем и да обсъдим какво да правим. Това беше и нашата грешка. А в имението и стените имат уши.– В никакъв случай. След като разбрахме, че съм "сготвена“ от почти всички останали на кръглата маса, с Бачорски направихме чудесен план да стане така, че гласовете за мен и за Георги Коджабашев да са равни. По този начин двамата щяхме да получим имунитет и след това да се гласува за друг. Бачорски много искаше да остана в играта, но не се получи.– Трудно ми е да отговоря. Просто решиха да гласуват за мен. Явно не искаха да стрелят по главния предател Бачорски.– Не исках да си тръгвам! Подозирах, че и двамата сме разкрити, виждайки поведението на другите. От една страна, се почувствах облекчена, защото този силен стрес приключи, а и вече можех да се наспя и да комуникирам нормално с хората. От друга страна, ми се оставаше поне още един ден, защото имах опции за обръщане на играта.– С Жоро се разбирахме прекрасно в играта. Истината е, че постоянно му давах различни жокери, за да разбере, че съм предател. Той дори на няколко пъти ме попита: "Мен защо не ме убиват?“, и тогава му казах: "Жорка, щом не те убиват, значи нещо работи за теб!“. В друг случай му подхвърлих, че играе мъжката и няма нужда от щит. Исках да продължа напред с него, но той не се усети и не го разбра. Дори когато ме попита дали съм предател, отговорих: "Праведна съм, спокойно“. Натъртих на "Спокойно“, за да се досети, че няма да го убия. Но той пак не ме разбра.– Това, което му завещах, е да покани Глория за предател, защото тя може да се справи чудесно с тази задача. Не знам какво ще реши, но той е предаден и от Венци Венц и от Владо Николов, които бяха от неговата коалиция. Дано не се подхлъзне към хора, които вече са го предали.– Моята грешка е, че се предоверих на хора като Георги Коджабашев и на Владо Николов. Може би трябваше да ги убием като силни играчи по-рано.– Вие за ботокс не сте ли чували? (Смее се.) Аз съм емоционален човек и обичам да изразявам чувствата си. Но с влизането в играта бях наясно, че именно емоциите най-много могат да издадат човек. Затова гледах да съм обрана и да реагирам възможно най-пестеливо на нещата, които се случват, за да може до приведа съмненията към мен до минимум.– Децата ми са много горди с мен. Те искаха да спечеля, но това е много трудно. Тъжни са, че отпаднах, и са ядосани на Жоро Коджабашев и на Венци Венц, които харесват в живота, че гласуваха срещу мен.– Два месеца в студ, мизерия, влага, глад, изпитания и мръсотия в "Островът“ ми бяха много по-лесни, отколкото две седмици в "Трейтърс“. Психическото напрежение, постоянният стрес, лъжите и схемите много ме изтощиха. Зрителят не осъзнава колко е тежко. Това да не си себе си постоянно, да се съмняваш в отсрещния и да ти липсва сън, ми показа колко сложна е тази игра.– Може би само зрителят, който не разбира стратегическата игра, е с негативни чувства към мен. Иначе имам много фенове след предаването. Успях да стигна до края. Съжалявам, ако зрителите са се разочаровали, че си тръгнах ден преди финала по собствено желание, но това е моята игра и моето решение. Принципен човек съм. Прецених, че съм стигнала дотам, докъдето искам. Има хора, които повече от мен желаеха да са на финала. Аз все пак съм била професионална спортистка, стигала съм до най-високия връх в художествената гимнастика и не ми е цел да печеля в риалитита. Може би решението ми е екстравагантно, може да е останало неразбрано за някои, но който ме познава, знае, че когато си реша нещо, го правя.– С много неща – водя частни тренировки по пилатес, имам малка рекламна агенция, а и отскоро съм инфлуенсър.– Личният ми живот често преминава през приливи и отливи. Ще видим накъде ще поема сега. Със Сенто продължаваме да сме близки приятели. Дали ще бъдем партньори в живота – времето ще покаже.– Моята врата винаги е отворена за хората, които уважавам и обичам.– Поддържаме добър тон, въпреки че не комуникираме. Когато се наложи да го правим, съм позитивна и добронамерена. Той не се включва с помощ в отглеждането на децата ни. Трудно се оправям, но работя здраво. За мен най-важното е децата ми да се развиват, както досега, и да си постигат целите. Те са моят приоритет и правя всичко за тях.