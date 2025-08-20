ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Мечокът Тони се забавлява с разхлаждаща баня в обновения си дом
Сега мечокът разполага с увеличена площ за разходка, която беше грижовно засята с тревисти растения от гледачите в зоопарка.
Ако искате да посетите Тони, е важно да знаете, че зоопаркът е преминал към лятно работно време и е без почивен ден. Касите за продажба на билети на Западния и Централния вход работят от 9.30 до 18.00 ч., а престоят на посетителите на територията на зоопарка е разрешен до 19 ч.
Залите "Големи котки, терариум и аквариум", "Гиганти", Примати III и II" са отворени между 9.30 и 18.00 ч. Поради ограничения капацитет на паркингите при двата входа от зоопаркът препоръчват да използвате градския транспорт, за да достигането му.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НИМХ с пълна прогноза за цялата седмица в Русе
08:43 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: