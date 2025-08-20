© Alle.bg Илюстративен кадър Мечокът Тони се забавлява с дългоочаквана разхлаждаща баня в обновеното си външно заграждение, съобщиха от зоопарка в София.



Сега мечокът разполага с увеличена площ за разходка, която беше грижовно засята с тревисти растения от гледачите в зоопарка.



Ако искате да посетите Тони, е важно да знаете, че зоопаркът е преминал към лятно работно време и е без почивен ден. Касите за продажба на билети на Западния и Централния вход работят от 9.30 до 18.00 ч., а престоят на посетителите на територията на зоопарка е разрешен до 19 ч.



Залите "Големи котки, терариум и аквариум", "Гиганти", Примати III и II" са отворени между 9.30 и 18.00 ч. Поради ограничения капацитет на паркингите при двата входа от зоопаркът препоръчват да използвате градския транспорт, за да достигането му.



