|Медицински специалист: Всеки лекар би предписвал това, дори и да беше хапче
"Медитацията всъщност може да създаде структурни промени в мозъка. Доказано е, че тя увеличава сивото вещество в мозъка, особено в областите, свързани с ученето, паметта, регулирането на емоциите и перспективата“, казва д-р Мирела Лофтъс, медицински директор в Newport Healthcare.
"Въз основа на количеството научни доказателства в подкрепа на медитацията, всеки лекар би я предписвал, дори и да беше на хапче", казва д-р Гари Софер, специалист по интегративна медицина в Yale Medicine.
Какво прави ежедневната медитация с мозъка ви
Въпреки че медитацията е древна практика, науката все още отключва пълния спектър от нейните ползи. През последните няколко десетилетия бум в изследванията е насочен към изследване на ефектите на медитацията както върху мозъка, така и върху тялото.
Техниките на електроенцефалография (ЕЕГ) и структурно/функционално магнитно-резонансно изобразяване (ЯМР) са използвани за картографиране на мозъка и изследване на ефектите от медитацията върху мозъка.
Увеличава сивото вещество
"Медитацията увеличава сивото вещество в мозъка, особено в области, свързани с ученето, паметта, регулирането на емоциите и перспективата", казва д-р Лофтъс. Всъщност, образни изследвания показват, че медитацията увеличава размера и обема на мозъка, поради повишената концентрация на сиво вещество .
Укрепва префронталния кортекс
"Редовната медитация е свързана с увеличена дебелина на префронталния кортекс, който е свързан с мозъчни функции от по-висок порядък, като осъзнатост, концентрация, памет и вземане на решения", обяснява д-р Лофтъс.
Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) е установил, че освен увеличаването на сивото вещество в префронталния кортекс, медитацията подобрява и невронната свързаност и когнитивната функция в тази област.
Подобрява невропластичността
Невропластичността е способността на мозъка да се променя и пренастройва въз основа на нова информация и преживявания. Медитацията увеличава невропластичността, като подобрява моделите на невронна свързаност в различните области на мозъка.
"Чрез подобряване на свързаността между различните мозъчни региони, медитацията може да подобри когнитивните функции, обработката на информация и емоционалната регулация", казва д-р Лофтъс.
Повишава допамина и серотонина
"Допаминът и серотонинът са невротрансмитери или химически посланици в мозъка. Медитацията е свързана с по-голямо количество положителни невротрансмитери като серотонин и допамин в мозъка", казва д-р Софер.
Освен че регулират функции като сън, растеж и метаболизъм, тези химикали играят важна роля за поддържането на емоционалното ни равновесие, като ни карат да се чувстваме позитивни и щастливи.
Променя мозъчните вълни
Медитацията не само успокоява кръвното ни налягане, дихателната честота и сърдечната честота, но и променя мозъчните ни вълни. Според Verywell Mind това ни помага да се отпуснем, да се концентрираме и да обработваме информацията по-добре.
"Тези, които практикуват медитация редовно, често показват по-високи нива на гама мозъчни вълни, които са свързани с повишено възприятие, решаване на проблеми и съзнание", казва д-р Лофтъс.
Намалява размера на амигдалата
"Амигдалата , която е отговорна за реакцията "бий се или бягай“, има тенденция да се свива при хора, които медитират редовно", казва д-р Лофтъс. Изследванията показват, че това значително намалява нивата ни на стрес.
