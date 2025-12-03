Меган Маркъл: Никой на света не ме обича повече от него
©
В интервю за Harper's Bazaar, където тя е и звезда на корицата, херцогинята на Съсекс казва, че британският ѝ съпруг винаги ще "я подкрепя".
Говорейки за живота и бизнеса си, херцогинята казва, че "не е много забавно" да бъдеш безупречен и че е правила грешки. "Няма такова нещо като перфектно. И аз имам право да правя грешки", каза тя.
Говорейки за Хари, тя казва: "Той ме обича толкова смело и пълноценно. Никой на света не ме обича повече от него, така че знам, че той винаги ще ме подкрепя. Той притежава една детска чудатост и игривост. Бях толкова привлечена от това."
Тя добави, че е приложила това в работата си: "Това се пренася във всяка част от живота ни. Дори в бизнеса искам да играем, да се забавляваме, да изследваме и да бъдем креативни."
Меган признава, че нейният родителски стил е "много различен" от този на майка ѝ Дория - наричайки г-жа Рагланд "свободен дух" - и че Арчи и Лилибет седят в скута ѝ по време на бизнес срещи, защото офисът ѝ е до кухнята на имението им в Монтесито, пише dir.bg.
Тя каза: "Надявам се, че ще видят стойността на това да си смел. Те са я виждали, когато сладкото беше просто тенджера на котлона, която бълбукаше. Когато си млад, мисля, че си малко по-безстрашен. С напредването на възрастта губим част от това."
Още по темата
/
Още от категорията
/
Общинска банка с преференциални условия по кредити и без такси за внасяне на пари в лева до края на 2025 г.
27.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Колекционер плати баснословна сума за "зимното яйце" на Фаберже
21:46 / 02.12.2025
Виктория с нова промяна, за да се хареса на мъжете
12:28 / 01.12.2025
Митко Павлов: Настъпи този досаден момент от годината!
13:57 / 30.11.2025
Мария Илиева: Научих колко жестоки могат да са хората
12:56 / 30.11.2025
Шеф Токев: Аз съм много радостен за тази новина, голяма крачка за...
09:19 / 30.11.2025
Елтън Джон за загубеното си зрение: Това е опустошително, последн...
09:22 / 30.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.