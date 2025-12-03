Меган Маркъл каза, че е била привлечена от "детската чудатост и игривост" на принц Хари и заяви: "Никой на света не ме обича повече от него".В интервю за Harper's Bazaar, където тя е и звезда на корицата, херцогинята на Съсекс казва, че британският ѝ съпруг винаги ще "я подкрепя".Говорейки за живота и бизнеса си, херцогинята казва, че "не е много забавно" да бъдеш безупречен и че е правила грешки. "Няма такова нещо като перфектно. И аз имам право да правя грешки", каза тя.Говорейки за Хари, тя казва: "Той ме обича толкова смело и пълноценно. Никой на света не ме обича повече от него, така че знам, че той винаги ще ме подкрепя. Той притежава една детска чудатост и игривост. Бях толкова привлечена от това."Тя добави, че е приложила това в работата си: "Това се пренася във всяка част от живота ни. Дори в бизнеса искам да играем, да се забавляваме, да изследваме и да бъдем креативни."Меган признава, че нейният родителски стил е "много различен" от този на майка ѝ Дория - наричайки г-жа Рагланд "свободен дух" - и че Арчи и Лилибет седят в скута ѝ по време на бизнес срещи, защото офисът ѝ е до кухнята на имението им в Монтесито, пише dir.bg.Тя каза: "Надявам се, че ще видят стойността на това да си смел. Те са я виждали, когато сладкото беше просто тенджера на котлона, която бълбукаше. Когато си млад, мисля, че си малко по-безстрашен. С напредването на възрастта губим част от това."