ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Меган Маркъл показа колко е пораснала малката Лилибет
"До всички момичета – този свят принадлежи на вас,“ написа Меган в публикация в Instagram в събота. "Борете се за правата си, използвайте гласа си и се подкрепяйте взаимно. Ние ще правим същото за вас. Това е ваше право – и наша отговорност“.
"Напред, момиче! Честит Международен ден на момичето“, добави 44-годишната херцогиня.
Постът беше придружен от снимка и кратко видео, в които участва малката Лилибет. На кадъра Меган е облечена в бяла риза и панталон, държейки ръката на дъщеря си, докато двете гледат към езеро. Лилибет е в розов тоалет с чантичка в същия нюанс, а червената ѝ коса е прибрана в небрежна опашка. Във видеото момиченцето тича весело в двора на семейния им дом.
Херцогинята сподели същите кадри и в Instagram Stories, придружени с надпис: "Честит Международен ден на момичето“.
Публикацията се появи ден след като Меган и принц Хари присъстваха на гала вечерта на организацията Project Healthy Minds в Ню Йорк. Двойката дефилира по червения килим в съгласувани черни тоалети – Меган в елегантно сако Armani с дълбоко деколте и златно колие, а Хари – в класически черен костюм с вратовръзка.
По време на събитието херцозите на Съсекс бяха отличени с наградата "Хуманитаристи на годината“ за работата си чрез фондацията Archewell, посветена на изграждането на по-безопасна онлайн среда за деца и младежи.
"Като родители сме дълбоко развълнувани от историите, които чуваме, и се чувстваме честни да подкрепяме тези каузи“, заявиха Меган и Хари в изявление преди церемонията. "Гордеем се, че сме дългогодишни партньори на Project Healthy Minds и продължаваме усилията си да привлечем внимание към една от най-значимите теми на нашето време“.
Меган и Хари, които отглеждат децата си – принц Арчи (6 г.) и принцеса Лилибет (4 г.) – в Калифорния, продължават активно да се ангажират с проекти, свързани с психичното здраве, родителството и дигиталната безопасност, припомня Edna.bg.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 864
|предишна страница [ 1/144 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
08:35 / 11.10.2025
Над 150 кг. боклуци бяха извадени от коритото на река Черни Лом
12:14 / 11.10.2025
Венета Райкова сложи край на спекулациите, разкри сериозна диагноза
15:08 / 11.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: