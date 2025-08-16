ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Механик посочи най-проблемните марки автомобили, които да не купувате
Перес уверява, че един поглед му е достатъчен, за да различи добрата кола от проблемната. Механикът високо оцени надеждността на азиатските марки.
Сред японските марки той отбеляза марки като Honda, Toyota и Mazda . Механикът призова да не се забравят и корейските марки Hyundai и Kia .
Перес отбеляза, че китайските автомобили набират популярност, но са трудни за обслужване, най-вече защото частите за такива автомобили са трудни за намиране.
"Необходимо е да се вземе предвид, че много резервни части се доставят директно от Китай и това може да увеличи времето за ремонт“, обясни той.
На въпроса кои автомобили са най-проблемни, Перес не се поколеба да посочи Jaguar и Land Rover . Според него те имат "абсолютно заслужено лоша репутация“.
Той ни разказа какви са най-честите повреди на тези машини: те са склонни към всякакви неизправности - от електронни повреди до проблеми с двигателя, а също така страдат от сглобяване с много съмнително качество.
Според него, настоящите модели на концерна PSA, който произвежда марки като Peugeot, Citroën и Opel , както и модели на концерна Fiat (сега част от Stellantis), също не се представят много добре.
Той отбеляза, че качеството на изработка на много американски автомобили е по-ниско от европейските, и особено от японските. Механикът обясни:
"Окабеляването, качеството на крепежните елементи - това са детайли, които не се виждат, но с течение на времето се превръщат в причина за проблеми.“
Освен конкретните имена, Перес настоява, че много проблеми с автомобилите възникват от детайли, които не винаги са очевидни на пръв поглед.
"В японски автомобил кабелите може да са добре защитени и правилно разположени. В други модели същите кабели са лошо разположени, прегряват или се износват“, обясни той.
Разликата, казва той, е в малките инженерни решения, които в крайна сметка влияят на дълготрайността на автомобила.
Сред личните си препоръки, за разлика от това кой автомобил се разваля най-често, той спомена модела Honda Accord , който описва като "балансиран, комфортен и надежден“.
По-рано писахме за скоростта, с която се увеличава разходът на гориво , разказвайки за опита на шофьорите.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бременна, но все така шик
15:40 / 14.08.2025
Лавров се появи в Аляска, облечен със суичър с надпис "СССР"
14:22 / 15.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: