Механик посочи най-проблемните марки автомобили, които да не купувате

© Испанският механик с дългогодишен опит, Карлос Перес, е определил най-добрите автомобили и е съставил списък с най-проблемните марки. Той е посъветвал кои автомобили не бива да се купуват. Това съобщава Daily Express .



Перес уверява, че един поглед му е достатъчен, за да различи добрата кола от проблемната. Механикът високо оцени надеждността на азиатските марки.



Сред японските марки той отбеляза марки като Honda, Toyota и Mazda . Механикът призова да не се забравят и корейските марки Hyundai и Kia .



Перес отбеляза, че китайските автомобили набират популярност, но са трудни за обслужване, най-вече защото частите за такива автомобили са трудни за намиране.



"Необходимо е да се вземе предвид, че много резервни части се доставят директно от Китай и това може да увеличи времето за ремонт“, обясни той.



На въпроса кои автомобили са най-проблемни, Перес не се поколеба да посочи Jaguar и Land Rover . Според него те имат "абсолютно заслужено лоша репутация“.



Той ни разказа какви са най-честите повреди на тези машини: те са склонни към всякакви неизправности - от електронни повреди до проблеми с двигателя, а също така страдат от сглобяване с много съмнително качество.



Според него, настоящите модели на концерна PSA, който произвежда марки като Peugeot, Citroën и Opel , както и модели на концерна Fiat (сега част от Stellantis), също не се представят много добре.



Той отбеляза, че качеството на изработка на много американски автомобили е по-ниско от европейските, и особено от японските. Механикът обясни:



"Окабеляването, качеството на крепежните елементи - това са детайли, които не се виждат, но с течение на времето се превръщат в причина за проблеми.“



Освен конкретните имена, Перес настоява, че много проблеми с автомобилите възникват от детайли, които не винаги са очевидни на пръв поглед.



"В японски автомобил кабелите може да са добре защитени и правилно разположени. В други модели същите кабели са лошо разположени, прегряват или се износват“, обясни той.



Разликата, казва той, е в малките инженерни решения, които в крайна сметка влияят на дълготрайността на автомобила.



Сред личните си препоръки, за разлика от това кой автомобил се разваля най-често, той спомена модела Honda Accord , който описва като "балансиран, комфортен и надежден“.



По-рано писахме за скоростта, с която се увеличава разходът на гориво , разказвайки за опита на шофьорите.