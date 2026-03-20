Дадох шанс и не се разведох, това сподели певицата Михаела Маринова по време на участието ѝ в предаването "На кафе" при Гала. Повод за думите ѝ е разказ за двойка, които по време на планински преход жената бива изоставена от мъжа, който напредва и жената се лута два часа в планината сама.Михела сподели, че тя също е попадала в сходни ситуации и повдигна темата за липсата на търпимост в отношенията.Панелистът в предаването Георги Блажев определи това поведение с термина "алпийски развод“.Михаела сподели и личните си професионални успехи, които преживява в момента:"От 6 години имам музикална школа, в която съм педагог и предложението на "Като две капки вода" дойде в перфектния момент. За всеки лайв отделяме по 2 часа с всеки, а в епизода показват само 30 секунди."Тя не скри и възхищението си от участниците в шоуто, като открои една от тях."Симона най-много ме изненада от всеки. Всички са много доволни от нея. Тя е като хамелеон – всичко изпълнява. Това, че е попфолк изпълнителка не означава, че няма интерес към друга музика."