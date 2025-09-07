ЗАРЕЖДАНЕ...
|Михаела Маринова все още крие избраника на сърцето си
Михаела вече набляга доста на кожените тоалети, а наскоро изскочи на сцена в червен дантелен гащеризон, който не оставяше много на въображението. Преди дни пък певицата се показа в изрязан бански от две части, който детайлно подчертава прелестите й. Вече и фотосесиите й са по-провокативни. Последно гласовитата певица се снима с доста къса пола и горнище с дълги ръкави, под него което е гола. Мишето обаче е залепила черна лепенка на лявата си гърда, която не е закрита от връхната й дреха.
"Като мине концерта, ще мисля за сватбата“, коментира Михаела Маринова наскоро предстоящото събитие в личния й живот. Певицата визира концерта си на 12 септември, с който отбелязва 10 години на сцена. Тя ще празнува с феновете си в София, във "Видас Арт Арена“, като е озаглавила концерта си "100 мечти“ на актуалния си хит, посветен на годеника й. Записала го спонтанно в звукозаписно студио в деня, в който с любимия й имали повод за празнуване. Михаела не издаде на колко месеца е била връзката им тогава. Сподели само, че била вдъхновена от новата любов, когато изпяла "100 мечти“ за първи път. Толкова, че измислила на момента и музиката, и текста на песента.
Певицата не е казвала как точно се е запознала с годеника си, а само, че се срещнали преди година и половина. 27-годишната изпълнителка много бързо разбрала, че тъкмо той е сродната й душа. "От самото начало си кликнахме до тава степен, че просто си казах: "Това е моят човек“, разкривае Михаела. Тя се впечатлила от морала и ценностната система на младия мъж, както и от възпитанието му. Освен това, той умеел да приготвя уникални пилешки крилца – любимото ястие на Мишето, и ги поднасял със соев сос и барбекю сос.
През април любимият на певицата й предложил брак. От тогава тя не сваля годежния пръстен нито на сцената, нито за фотосесия. Наскоро, за поредни кадри позира с млад мъж, но не издаде дали той е годеникът й. Запази мълчание и когато миналия юли показа кадри от почивката си в Италия, като за един от тях е с млад мъж. Двамата са снимани от разстояние, но се виждат ясно, че са се хванали за ръце. Феновете на Михаела още тогава изтълкуваха като заявка, че тъкмо този млад мъж е новата й любов. Той изглежда същият, с когото наскоро се снима във фотосесия. Така че макар да не е издала името му или подробности за него, певицата вече е представила годеника си в социалната мрежа.
Мишето пази в тайна кой е годеникът й, но пък с широка усмивка споделя подробности за предстоящата сватба. Засега певицата и любимият й не са избрали на коя дата официално ще си кажат "Да“, но работят по организацията на събитието. Михаела Маринова смята да се фокусира върху сватбата след концерта си на 12 септември. Певицата признава, че едва ли ще облече традиционна бяла рокля. По-скоро се вижда като рокендрол булка, така че тоалетът й явно ще има кожени елементи.
Михаела мечтае за поне две деца. Певицата вярва, че това ще стане естествено, както се случила любовта с годеника й, а и годежът им.
Преди да срещне настоящата си любов Михаела имаше дълга връзка с футболиста Александър Дюлгеров. След 3-годишна връзка, през януари 2020-а се заговори, че футболистът е предложил брак на певицата по време на романтично пътуване до Париж. В един момент Дюлгеров мистериозно изчезна от публикациите на Мишето в социалните мрежи, а през 2023 г. стана ясно, че са се разделили, пише HotArena.
