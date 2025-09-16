ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мили и любими на хората имена празнуват днес
Но княз Боривой умира млад и оставил жена си вдовица, която водела строг, благочестив живот. Тя продължавала да се грижи за Църквата и по време на управлението на нейния син Вратислав. Вратислав бил женен за Драгомира – техният син носел името Вячеслав. След смъртта на бащата на престола застанала наследникът, но възползвайки се от младостта и неопитността му, майка му (Драгомира) започнала връща в страната езически обичаи и нрави.
Св. Людмила се възпротивила на това, но Драгомира се опитала да я убие. След неуспешният опит, Св. Людмила напуснала чешката столица и се усамотила в крепостта Течин. Легендата разказва, това не било достатъчно и Драгомира изпратила нови убийци, те нападнали Св. Людмила докато се молила и изпълнили заповедта.
Людмила става мъченица и е канонизирана през 1143 – 1144 г. През 925 г. младият чешки владетел Вацлав се разпорежда останките на Людмила да се пренесат от Тетин в Прага, в базиликата Св. Георги (на чешки: Св. Иржи), където се намира и днес.
Людмила е почитана като покровителка на Чехия. Тя също така е смятана за покровителка на бабите, майките и християнските учители.
Имен ден празнуват всички, които носят името Людмила или Людмил. Името Людмила е от славянски произход и означава "любим на народа" или мил/а на хората, а също така "който обича хората".
