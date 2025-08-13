ЗАРЕЖДАНЕ...
|Милионерска наследница показа лукс и пораснали деца
Синът ѝ Финикс и дъщеря ѝ Лондон вече се превръщат от бебета в любопитни, усмихнати и жизнени деца. На снимките двамата изглеждат пораснали, изпълнени с енергия и онзи особен чар, който само детството носи. Париж не крие радостта си да споделя моменти от ежедневието им – от игривите усмивки до топлите прегръдки, които казват повече от хиляди думи.
Кадрите показват семейството, което се забавлява на езеро, далеч от светлините на прожекторите. Малките са облечени стилно, с внимание към детайла, а около тях се доловя онова усещане за приказка, което Париж винаги е умеела да създава. Усмивките им са заразителни, а погледите – пълни с любопитство към света.
Феновете бързо наводниха коментарите с мили думи и поздравления, подчертавайки колко щастлива и спокойна изглежда Париж в ролята си на майка. За мнозина тя е пример как една жена може да съчетава бляскава кариера с пълноценен семеен живот, без да губи своята индивидуалност и стил.
Тези снимки са напомняне, че зад всяка звезда стои една по-важна вселена – семейството. А в очите на Финикс и Лондон виждаме истинското наследство на Париж Хилтън – нейната любов, топлина и силата да превръща всеки момент в спомен, който ще остане завинаги, пише Edna.bg.
