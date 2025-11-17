Мирослав Боршош Радина Боршош роди момченце.
Бебето се казва Юлиан.
"Юлиан Томашевич вече е в прегръдките ни. И сме неописуемо щастливи", гласи текстът към публикацията. Актрисата е споделила и снимка на ръчичката на сина си.
Министър Боршош стана дядо
