ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
"Животът ѝ бе твърде кратък“, спомня си Добрева. Банкнотата остава в обращение само до декември 1999 г., когато настъпва деноминацията на българския лев.
От 5 юли 1999 година новата валута заменя старата: "От днес 1000 стари лева стават 1 нов лев“, съобщава Добрева като вече водеща на новините по БНТ.
След това историята помни измамите, фалшивите пари и дългите опашки пред обменните бюра.
"Това е историята на тази снимка и на момичето с мечти, които никога не включваха пари“, споделя още Мира Добрева в свой пост в социалните мрежи.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: