Мирослав спечели "Игри на волята" и грабна чек за 100 000 лева
©
Награда, посветена на семейството
Седмият сезон на “Игри на волята", под мотото “Всичко е различно", посрещна едни от най-храбрите воини в България, които станаха част от епични битки, драматични моменти и неочаквани обрати. В продължение на три месеца всеки от тях се докосна до победите и загубите в Дивия север, както и до красотата и непредвидимостта на Българското Черноморие. Впечатляващата победа обаче е само за един и Мирослав Великов грабна чека за 100 000 лв.
“Чувствах се като у дома си на всяка една от трите арени. Дори не трепвах, когато излизах на тях. На финала бях изключително спокоен и нищо не можеше да ме спре по пътя към победата. Наградата е за моята любима и за малката ми дъщеричка, която скоро ще се роди", сподели големият победител минути след своя триумф.
Преди решаващата битка четиримата финалисти се изправиха в полуфинално съревнование, в което колоритният миньор Теодор-Чикагото завърши на почетната четвърта позиция. Финалният сблъсък изпита силата, бързината, точността и бързата мисъл на останалите трима. Непримиримият Калин поведе с ранна преднина, но трудности с някои елементи позволиха на Мирослав да превземе първото място.
