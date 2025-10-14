Мис България 2020 Венцислава Тафкова здравата насоли една от най-обсъжданите участнички в "Ергенът – Любов в рая“ – Ана-Шермин.Изгряващата певица защити своята колежка Киара, която е трън в очите на "дубайската принцеса“ и мишена номер 1 за обиди и вербална агресия, пише сайтът intrigi.bg.Попитана от свои последователи какво е мнението й за изказването на Шермин, че Киара изкарва пари с кълчене по заведенията полугола, пловдивчанкатаТафкова изригна в дълъг критичен пост срещу риалити звездата.“, разгневи се Венцислава, която също пробива във фолк бранша и е наясно с предизвикателствата на професията.“, засече я Тафкова, визирайки изтеклите скандални клипове на Шермин в платформата OnlyFens.По думите на Мис България Киара е естествено красива, нежна и с благородно излъчване, докато Шермин разчита основно на пластичната хирургия за разкрасяване. "“, заключва Венцислава.Тя смята, че Ана не бива да се нарича българка, тъй като не притежава качествата, типични за жените у нас – амбиция, сила на духа, емпатия и доброта. "“, довърши я Тафкова.