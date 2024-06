Мистерии и тайни на най-невероятния хотел в Будапеща

© През по-голямата част от миналия век историята на двореца Грешам отразява точно тази на града, в който е изграден. Построен в началото на 20 век в просперираща Будапеща, той бързо се превръща в най-горещия адрес в унгарската столица.



След като преживява две световни войни и неглижиране по времето на комунизма, той отново се издига от "пепелта“ през юни 2004 г. И се превръща в един от най-великите хотели в града, може би дори в Централна Европа.



Това лято сградата, която е един от най-добрите примери за дизайн в стил Арт Нуво в Будапеща, празнува две десетилетия в най-новото си въплъщение като Four Seasons Gresham Palace - луксозен хотел с панорамна гледка към могъщата река Дунав.



Годишнината бележи нов крайъгълен камък в опазването на този архитектурен скъпоценен камък, изпреварил времето си по време на построяването си, и до голяма степен е честване на интелектуалната златна ера, в която се е появил.



Дворецът Грешам е замислен по времето, когато Будапеща се очертава като един от най-големите градове в Европа след обединението през 19 век на богата Буда от едната страна на Дунава с бързо развиващия се Пеща от другата и поглъщането на близкия град Обуда, разказва CNN Travel.



По онова време мостът Сечени е основната връзка през реката и затова е решено да се построи дворецът от страната на Пеща, за да е по-лесно пренасянето на строителните материали.



"След обединението на Буда, Пеща и Обуда през 1873 г., Будапеща се превръща в голям космополитен град, в европейска столица“, казва пред CNN Йозеф Ласловски, директор на програмата за изучаване на културното наследство в Централноевропейския университет.



"Буда и Пеща дълго време са свързани само с моста Сечени, поради което площад Сечени в края му от страната на Пеща е едно от най-известните обществени пространства с двореца Грешам, който гледа и към двете.“



Страстна афера



Обожаван днес, строителството на Грешам през 1906 г. също е история за любов – той е известен сред местните като "двореца на сърцата“. Твърди се, че мотивите със сърца, издълбани в сградата, са добавени от архитекта Зигмонд Куитнер заради любовта му към бъдещ наемател на имота.



Друга по-вероятна история казва, че сърцата са вдъхновени от страстна афера между графиня Ирма Сечени и Томас Грешам - англичанина, който стои зад изграждането на сградата. Твърди се, че Грешам е подарил на Сечени висулка във формата на сърце, която тя поискала да бъде вградена в двореца.



Куитнер, който печели поръчката от Gresham Life Assurance Company за построяването на двореца, създава отличен пример за архитектура в стил Арт Нуво, пропит с авангардния привкус на Виена и Париж от онази епоха.



Сградата е построена, за да отразява величието на могъщата Австро-Унгарска империя по онова време, с пищен интериор и детайлна железария. Известният художник на стъкло и производител на мозайки Мика Рот също е привлечен да създаде богато украсени екстериорни стъклени мозайки и витражи.



Дворецът е не само архитектурен триумф, но и център на технологични иновации, включващ централно отопление и пионерска система за прахоулавяне. Сградата също така се гордее с Т-образна търговска аркада със стъклен покрив - нова концепция в Будапеща в началото на 1900 г.



След завършването си дворецът Грешам незабавно се превръща в най-търсения адрес в Будапеща - като място за живеене и пазар на богатите, тълпящи се в ексклузивните бутици и кафенета на приземния етаж.



През цялата си история дворецът е служил на Будапеща като културна точка, където се помещава известното кафене Gresham-Venezia и кабаре Podium, известно със своите сатирични и понякога политически дръзки изпълнения.



След съветската обсада на Будапеща през 1944 г. обаче сградата е силно повредена, а последвалата национализация при комунистическо управление през 1948 г. води до по-нататъшния й упадък.



Влиятелни артисти



"Дворецът Грешам и неговото кафене са известни сред художници и колекционери“, казва Ласловски.



"Така нареченият "кръг Грешам“ е неформално, но много важно място за артистични срещи преди Втората световна война. Членовете му са художници или скулптори. Интересното е, че те следват различни художествени тенденции, но всички са влиятелни личности в изкуството от този период.“



Въпреки страданията по време на войната и десетилетията на пренебрегване, духът на двореца изглежда оцелява непокътнат до 2001 г., когато хителиерската група Four Seasons се заема с амбициозен тригодишен проект за възстановяване на оригиналния блясък на сградата, като същевременно интегрира в нея съвременния лукс.



За проекта е събран екип от водещи унгарски архитекти, интериорни дизайнери и занаятчии. Архитектът Габор Крупа е отговорен за цялостната реконструкция на двореца, заедно с художника реставратор Миклош Сенкирали.



"Трябват хиляди часове работа на уникален екип от висококвалифицирани майстори от различни професии, за да се превърне този великолепен скъпоценен камък в стил Арт Нуво в брилянтно бижу“, казва Ласловски по това време.



Необикновена история



След повторното си отваряне през 2004 г., хотел Four Seasons Gresham Palace предоставя на посетителите 179 стаи и апартаменти с панорамна гледка към река Дунав или градския пейзаж. Интериорът му - от голямото фоайе до спа центъра на върха, излъчва царствен лукс.



"Дворецът Грешам е една от най-емблематичните сгради на Будапеща и днес, чрез самото си съществуване, уникално местоположение и архитектура, оформя образа, който градът представя на всеки турист, желаещ да го разгледа“, посочва генералният мениджър на хотела Тибо Дреге за CNN Travel.



"Фактът, че Four Seasons успя преди 20 години да реновира такова бижу, отразява необикновената история, през която тази сграда е преминала от създаването си. В крайна сметка, именно тази архитектура отразява една епоха, в която Будапеща е заемала видно място като дестинация за европейците от висшето общество. Сега градът си възвръща тази позиция с нарастващ интерес, особено от страна на пътешественици от висок клас.“



Освен луксозното настаняване, гостите и посетителите на хотела могат да се насладят и на някои от най-добрите места за хранене и релакс в Будапеща.



Те включват KOLLÁZS – съвременно френско заведение, което предлага може би най-величествената обстановка в Будапеща. Мястото сервира местни токайски вина, занаятчийски коктейли и меню, изготвено от местен популярен готвач.



Барът MÚZSA предлага също занаятчийски коктейли плюс азиатска храна в обстановка, предназначена да пренесе посетителите в златния век на Будапеща. Мястото има и културна програма с балетни вечери и изпълнения на живо.



В град, известен със своите термални бани, неизбежно има и луксозен спа център, предлагащ парни бани, басейн за релаксация и лечение с "унгарска кал“, което се смята за популярно сред звездите на Холивуд, пише travelnews.