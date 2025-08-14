Новини
Мистичен празник е днес: На 14 август вечерта, ако болни преспят на "свято място", ще бъдат дарени с изцеление
Автор: Цвети Христова 08:44
©
Днешният ден е предпразненство, подготовка за големия празник Успение Богородично, което честваме на 15 август. Това е и последният ден от Богородичния пост. На 14 август се почита и паметта на пророк Михей. Той е шестият по ред от дванайсетте “малки пророци", т.е. пророци, чиито книги в Библията са по-кратки.

Св. пророк Михей (ок. 750 - 687 г. пр.Хр.) - Св. пророк Михей произлизал от племето Юдово и живял във времето на пророк Исаия (VIII-VII в. пр.Хр.). Подобно на Исаия и той призовал развратилия се народ към покаяние и му напомнял безбройните Божии благодеяния. "Народе Мой, какво аз Ти сторих и с какво те отегчих?", викал пророкът от името на Господа.

След като посочва бедствията, на които ще бъдат подложени всички, които са забравили Господа, св. пророк Михей предсказва времената на благост и мир, когато ще се яви Спасителят: "От Сион ще излезе закон и слово Господне – от Йерусалим" (Мих. 4:2). Той указва и мястото, гдето ще се роди Спасителят: "И ти, Витлееме Ефратов, малък ли си между хилядите Юдини? От тебе ще ми излезе Оня, Който трябва да бъде Владика в Израиля и Чийто произход е открай време, от вечни дни"(Мих. 5:2).

Голяма Богородица на 15 август е един от най-тачените празници, въпреки че не е наситен с богата обредност. Запазена е християнската основа на празника с трапезата, с обредния хляб и празния стол, където може да седне случаен гост или скъпият дух на починал невидимо да участва в тържествения семеен празник.

Според поверията, на 14 август вечерта, жените, които искат да имат дете, молят Богородица да им помогне, носят дарове и остават да преспят в църквите, носещи нейното име. Това се прави с вярата, че тя ще им помогне да се сдобият с отроче. 

Народните вярвания гласят още, че ако болни преспят срещу празника на "свято място“, ще бъдат дарени с изцеление.






