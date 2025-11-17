Много голяма група идва заедно с Iron Maiden на националния стадион
Така шоуто в София се превръща в едно от най-силните метъл събития за 2026 година, събирайки на една сцена две от най-ярките и влиятелни имена в историята на тежката музика. Аnthrax, една от ключовите групи в световния траш метъл и част от емблематичната "Голяма четворка“ редом с Metallica, Slayer и Megadeth, идват от Ню Йорк и са флагман на източната траш сцена в САЩ.
Отличителният китарен стил на Скот Иън и силният, разпознаваем звук на барабаниста Чарли Бенанте, който последно свири в България и зад барабаните на Pantera, създават характерното звучене на групата и са сред причините Аnthrax да продължават да бъдат влиятелна сила в жанра.
Iron Maiden вече обявиха, че турнето Run For Your Lives, посветено на 50-годишния юбилей на групата, ще включва репертоар от ключовите ранни години на тяхната кариера, представен в най-грандиозното шоу, което някога са правили. Билетите за концерта са в продажба в мрежата на Ticket Station, а интересът е огромен още от първия ден. А включването на Anthrax като специални гости превръща концерта на Iron Maiden в София в още по-силно и очаквано събитие за всички фенове на тежката музика.
/
