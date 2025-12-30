Мобилни приложения на помощ: Какво ресто ще получиш в евро, когато плащаш с левове
©
Най-голямото притеснение сред клиентите е какво ресто ще получат в единната европейска валута, когато плащат с левове.
В същото време търговците са обезпокоени дали ще имат достатъчно налични евробанкноти и дали самите те няма да допускат грешки при превалутирането на рестото.
Притесненията около сметките карат Красимир Киряков от Бургас да създаде онлайн калкулатор в помощ на гражданите, след като самият той се притеснява дали няма да бъде подведен при връщане на ресто в евро, когато плаща с левове.
Сайтът "restoeu.online" е напълно безплатен и можете да влезете бързо и лесно от телефона, без излишни реклами“.
Още по темата
/
При притеснения: Институциите, към които да се обръщаме от 1 януари, при нарушения, свързани с еврото – много са
30.12
Ето на какви цени в евро ще пълним хладилника след 2 дни: Хлябът ще е около 0,76 евро, сиренето ще е около 4,85 евро, а бананите само 1 евро
30.12
Панделиева: Явно най-доброто, което на този етап се случи в България е, че са извадени дълбоко скрити парички
30.12
Икономист: Не разбирам защо хората бързат да обменят парите си, няма смисъл от дълги опашки преди 1 януари!
30.12
Предупредиха ни: До 5 януари ще имаме проблем с плащането на битовите сметки. Дано не ни спрат тока и други услуги
29.12
Още от категорията
/
Българинът без баница с късмети не сяда на новогодишната трапеза – лесна рецепта и закачливи идеи за листчетата
30.12
Ако човек е на 49 години в началото на 2027 г. парите му ще бъдат прехвърлени в динамичен подфонд и ще стоят там докато стане на 54 години
30.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Синът на Милен Цветков му е одрал кожата
20:41 / 30.12.2025
Ники Момчева, Astro Guide: Значителни промени за България през сл...
15:52 / 30.12.2025
Българинът без баница с късмети не сяда на новогодишната трапеза ...
12:50 / 30.12.2025
Ето на какви цени в евро ще пълним хладилника след 2 дни: Хлябът ...
11:14 / 30.12.2025
Някои зодии днес слагат точка, следва освобождение и подготовка з...
08:50 / 30.12.2025
Празник е! Сънищата имат голямо значение!
08:41 / 30.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.