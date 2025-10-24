Есента е време за топли одеяла, уют и пуловери! След месеци на тениски и кроп топове, отново е време да се сгушим в уютните зимни дрехи. А тази есен те ще са по-впечатляващи от всякога! Едро плетиво, фино плетиво, овърсайз модели или поло яка – всичко е позволено, особено когато се комбинира със стил. Независимо дали ще изберете кашмир, комбиниран с кожен бомбър за ежендевието или скулптурен плетен сет за парти визия, пуловерите са не само удобни и топли, но и истински моден феномен! Вижте нашата селекция от актуални уютни плетива, които да изберете за предстоящия моден сезон.Пуловер с поло яка е запазена марка за мъжкия пол. Перфектната небрежна визия за офиса или за среща с приятели – плетен поло пуловер и мъжки дънки. Изненадата: тази класика ще украсява и женските визии тази зима. Препи стилът е на мода от миналата година и наред с класическите бомбър якета и бейзболни шапки, поло яката е задължителна. Свикнали сме да я виждаме върху тениски, но тази зима ще я носим върху шикозни пуловери в деликатни или неутрални нюанси като светлосиньо, лилаво, бежово и кафяво. Актуалните модели се предлагат както в оувърсайз, така и в прилепнали варианти. Добрата новина – поло пуловерите са универсални за комбиниране във всеки стил. Носете тънък поло пуловер под костюм за изчистена линия през деня, а вечер го комбинирайте с миди пола и кожени ботуши.В допълнение към класическите цветове за есента - сиво, бежово и кафяво, предстоящият моден сезон ще донесе и малко цвят! В момента виждаме все повече пуловери в ярки нюанси – модерно червено, ярко зелено или бледо розово. Цветовете внасят настроение в мрачните дни и поставят акцент в облеклото – независимо дали се носят с дънки или върху рокля. Кройките са склонни да бъдат минималистични, тъй като цветът вече ги поставя в светлината на прожекторите. Мъжете също могат да се възползват от тази тенденция, но ако ще носите цветни пуловери, изберете тъмен цвят за зимното яке.Когато температурите паднат, всички търсим онова екстра меко усещане – сега е точното време за топъл, пухен, мохерен пуловер. И тази есен той превзема не само социалните мрежи и магазините, но и всеки дамски гардероб. Най-често се появява в изчистен силует с обло или остро деколте, така че получавате два тренда в едно: минимализъм плюс текстура с характер. За да добавите още женствен акцент към визията, изберете модел в розово или винено червено.Не е нужно да играете голф, за да носите актуален голф пуловер. Този тип плетиво с ромбовиден десен празнува своето завръщане този сезон и впечатлява с онова смело преплитане на ретро и елегантност.Тайната на комбиниране е в баланса: кройката остава класическа – права, понякога с леко вталяване, а десенът създава ритъм и дълбочина. Носи се върху бяла риза с яка, с вълнена пола или прави панталони, а при мъжете – с дънки или вълнен панталон в неутрален тон, пише iwoman.bg. Цветовете са меки, но изразителни – сиво, бежово, тъмносиньо, бордо, маслинено зелено.За модерно усещане можете да комбинирате голф пуловер с кожени панталони или дънки с прав силует, а отгоре – палто от изкуствен косъм или вълнен тренч. Косата? Най-добре в нисък кок или стегната опашка – прическа, която допълва идеално подредената естетика на този стил. Това е и една от най-модерните прически за предстоящия сезон.Независимо кой модел ще изберете, оставете плетивото да работи за вас — топло, стилно и с характер. Добре подбраният пуловер може да бъде по-елегантен от сако, по-небрежен от тренч и по-гъвкав и универсален от всяка риза. С малко усилие и много уют пуловерите ще се превърнат в любимата ви дреха този сезон.