Модните тенденции, които ще доминират през есен 2025 г.

Модните тенденции за есен 2025 диктуват смелост, ясни силуети и внимателно наслояване. Това не е сезон на неутралност - това е сезон на ярки цветове, структурирани кройки и материали, които говорят по-силно от думите. Ключовите дрехи се превръщат в централни елементи на гардероба, а не в аксесоари. Това е смесица от елегантност и модерна острота - комбинация, която работи както на улицата, така и в ежедневието. Есенната мода вече не е просто отговор на времето, а ясно визуално изявление.



Това, което показаха на седмиците на модата в Милано, Париж и Ню Йорк, сега се премества по улиците – с интерпретация, която е лична, но същевременно остава в крак с момента. От тези насоки произлизат ключовите дрехи, които трябва да имате тази есен. Не защото са "модерни“, а защото говорят – вместо вас.



Ярки цветове



Роклите този сезон не се крият. Те са създадени за сцената – за тези, които ходят с ясен поглед и мека стъпка. Най-силните нюанси вече не са запазени само за лятото. Червено в най-огнената му версия, електрическо лилаво, слънчево жълто – всички цветове, които преди се смятаха за "твърде много“, сега се превръщат в норма.



Оувърсайз плетени жилетки с мъжка кройка



Червена жилетка върху черна копринена рокля. Лилава жилетка с мъжествена кройка, преметната през раменете, носи повече характер от хиляда думи. Цветовете тази година не са декорация – те са позиция.



Изкуствена кожа



Независимо дали е изкуствена, кожата се превръща от аксесоар в главно действащо лице тази година. Парки с кожени яки, пуловери с големи маншети, чанти с ресни – детайли, които не са крещящи, но са забележими. Козината е елегантна тази година. Носете я с яке от деним или минималистично вълнено палто. Ефектът? Приглушена екстравагантност, която остава.



Високи боти до глезена с връзки



Спортните влияния са трансформирани в мода, която обича контраста. Груби подметки, комбинирани с копринени миди рокли. Комбинация, която е объркваща, но работи. Подобно на всички най-велики модни моменти, пише iwoman.bg.



Мини пола с геометричен щрих



Мини полите се завръщат. Не като провокация, а като геометричен щрих в игра с дълги палта и пуловери с висока яка. А чантите – меки, почти овърсайз, с детайли, които отразяват миналото, но не познават носталгия. Това не е повторение. Това е подобрение.



Вечерна макси рокля с пайети



За вечерта – блестяща макси рокля в нюанс на маслено синьо, допълнена с обемен пуловер, който нежно се спуска по раменете. Смес от неочакваното. Като самата есен.