Светът на модата загуби един от най-големите дизайнери - Валентино Гаравани, известен на света само с малкото си име. 

Валентино достигна върховете на висшата мода, създаде бизнес империя и въведе нов цвят в света на модата - "червеното на Валентино". 

Модният журналист и телевизионен продуцент Мариана Аршева е имала възможността и честа лично да се срещне с Валентино и да разговаря с дизайнера.

Пътят до Валентино се оказва дълъг и труден

"Имах предаване и няколко пъти ходихме в Париж на изложения. Виждаме ги в далечината тези имена, но нямаш достъп до тези хора. Журналистка от водеща медия ми каза в Париж, че трябва да се представя коя съм", започна разказа си Аршева. 

"Направих мои презентации с интервюта и ги изпратих в Париж на Асоциацията на журналистите. Отговориха ми, че трябва да отида на Седмицата на модата. Отидох и за мой късмет влезе директорът на френския Fashion канал Мишел Адам. Той е полски евреин и когато колегата започна да говори на полски, паднаха всички прегради. Адам каза, че сме уникални и лично той звънна на Валентино, за да ни презентира", продължи гостът на Bulgaria ON AIR.

След това Мариана Аршева получава над 25 покани от модните къщи за техните ревюта.

В сърцето на модата и фокуса на обективите

Любопитен момент е, че на едно от модните дефилета всички медии я разпитват за завръщането на Симеон Сакскобурггоски в България и поемането на премиерския пост.

Впечатленията на Аршева от срещата с Валентино: "Страхотно спокойствие, уникален! Посрещна ме сме все едно сме приятели и сме се виждали години наред. Моят мъж снимаше, водех и моя син с една осветителна лампа, той носеше касетите". 

"Стилът е твоята визия, но и послание към останалите. Светът загуби едно от световните имена в модата. Има 70 нюанса червеното, но той намери точния цвят и остава в модата", подчерта Аршева.