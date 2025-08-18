ЗАРЕЖДАНЕ...
|Момче или момиче - Антония Петрова разкри пола на бебето, което очаква
Заедно с Ивайло Батинков имат две момчета:
Две момчешки сърца вече изпълват дома ни с любов, смях и приключения. Четири малки ръчички държат силно нашите длани, а ние винаги сме си мислили, че щастието ни е пълно.
Но животът отново ни изненада с най-красивия подарък…
След две момчета, този път очакваме момиче!
Малката ни принцеса вече е обичана, чакана и мечтана. Тя ще внесе нова светлина в дома ни, ще расте сред смеха на двама братя и любовта на нашето семейство
Първото си дете родих на 34. Второто – на 38, обяснява Антония. А сега, на 41, очаквам третото си чудо. Зад гърба си имам 15 години успешна кариера като юрист, специализации в чужбина и 3 висши образования. Реализирана съм, щастлива съм и се чувствам по-жива от всякога.
Вярвам, че всяка жена заслужава да стане майка в момента, в който е готова – без да се подчинява на остарелите разбирания, че "първо трябва да имаш деца, после кариера“. Ние избираме своето време, своя път и своята история.
Гордея се с тялото си, с живота си и с това, че доказвам: няма "твърде късно“, когато става дума за любов и семейство.
Към публикацията във фейсбук щастливото семейство е публикувало и снимки от радостното събитие.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
