Залия, едно от най-запомнящите се и обичани лица от риалити формата "Един за друг“, се намира в най-деликатния и красив период от живота си – очаква първото си дете.Щастието ѝ е искрено, неподправено и толкова силно, че се усеща във всеки неин жест и дума. Полът вече е разкрит, а бъдещите родители не крият трепета си: ще посрещнат момиченце, което ще бъде кръстено на двете баби – символично, емоционално и още по-специално за цялото семейство."Чакаме момиченце. Много се вълнувам, защото аз винаги съм искала да имам дъщеря. В неговия род са само мъже, така че това за мен е сбъдната мечта. Представям си се като майка на момиче – аз съм суетна и си представям как ѝ правя прически, слагам ѝ роклички… Но знам, че дъщерите обикновено приличат на татковците, така че най-вероятно плановете ми ще се развалят“, смее се Залия.КутияИсторията как Залия съобщава на съпруга си, че ще стават родители, е като от роман. "Бях му приготвила една кутия. В нея сложих положителния тест, едно одеялце и играчка. Оставих я така и му казах, че съседката го била оставила за него. Той не можеше да повярва, беше напълно шокиран – не очаквахме да стане толкова бързо. Реакцията му беше безценна“, обяснява тя.За Залия майчинството винаги е било мечта. "Винаги съм искала да бъда млада майка. Може би защото и сестра ми, и майка ми родиха на 22. Това е бил примерът пред мен и някак така е останало в съзнанието ми.“ Съпругът ѝ е първата ѝ любов, първото момче в живота ѝ, и тя признава, че винаги е усещала, че именно това е човекът, с когото ще създаде семейство. Въпреки огромното щастие първите три месеца за Залия са били изпълнени с много притеснения. "Аз съм доста паникьорски настроена и бях много тревожна. Имах усложнения до третия месец. Но сега съм много по-спокойна и се надявам така да остане.“Промените понякога я смущават, понякога ѝ носят нежност. "Имам си опасения за майчинството. Мисля за всичко – и за мен, и за нея, и за кариерата. Но мисля оптимистично и вярвам, че ще успея да съчетая нещата. Аз не се виждам само в кухнята или само около детето. Имам силно желание да развивам кариера и съм уверена, че може да се съчетаят.“Засега не е купила почти нищо. "Аз съм човек, който прави всичко в последния момент. Не съм от тези, които пълнят шкафа още в третия месец. Детската стая в момента е офисът на мъжа ми и той все отлага да го освободи – не му се разделя напълно с него. Но аз вече знам точно как искам да изглежда стаята.“Залия продължава да работи активно – създава онлайн съдържание, както и преди. И не спира да пее. "Ежедневието ми е същото, просто съм малко по-мързелива“, признава с усмивка. Пилатес практикува веднъж седмично, като тренира индивидуално, с адаптирани упражнения за шестия месец.Разходките понякога са трудни психически, защото действията ѝ са белязани от загубата на кученцето ѝ. "Миналата година почина. Много тежко го преживях. Представях си живота с нея – как ще ми прави компания в разходките, в ежедневието… Първите дни ми беше много тежко. Сега правя кратки разходки из квартала, но не се чувствам готова за друго куче.“Бременността променя и вкуса ѝ. "Ядат ми се всякакви вредни неща. Много ми се яде тесто. Но най-знаково е, че постоянно мисля за принцеси – всякакви видове! И си ги ям. Преди не обичах сладко, а сега го искам всеки ден. Това за мен е напълно ново.“ Друга голяма промяна е свързана с грижата за красотата: "Продължавам да се боядисвам – руса съм и трябва поддръжка. Но съм ограничила всички процедури за кожа, стягане и други подобни“, казва тя.Залия признава откровено: "Много съм суетна. Постоянно се гледам в огледалото, все си намирам кусури. Косата ми е много важна, тя ми е малък комплекс. Опитвам се винаги да изглеждам добре. Не отделям много време всеки ден, но малко по малко – защото така се чувствам по-добре.“Една от най-нежните части от историята ѝ е това, че… пее на бебето всеки ден. "Откакто разбрах, че я има, не спирам да пея. Ходя на уроци, пея в колата, у дома… Казват, че трябва да говориш на бебето, но аз мисля, че не е нужно – достатъчно е да пея. Понякога се чудя какво ли си мисли.“ Залия подготвя и нова песен. "Исках да снимам клипа, преди да ми проличи, но вече е време – снимам следващата седмица. Песента е бърза, с ориенталски нотки – по-скоро попфолк като звучене, но аз не искам да се ограничавам в стилове. Искам да миксирам.“ Тя започва да пее сравнително късно. "Родителите ми не приемаха пеенето сериозно. Но щом станах пълнолетна, започнах да ходя на уроци. Искам да се развивам и да ставам все по-добра“, обяснява Залия.Тя и половинката й обичат да прекарват уикендите си заедно. "Разхождаме се, гледаме филми на дивана. Най-голямото ни хоби са пътешествията – поне веднъж месечно пътувахме някъде. Европа сме обиколили почти цялата. Били сме и в Мексико – това е любимото ни място. Меденият месец беше в Занзибар. Обичаме топли морета, хубави плажове. Гърция ни е любима за бърза почивка и вкусна храна.“Залия се определя като добра домакиня, но признава с усмивка: "Той чисти повече от мен. И не просто чисти – той така чисти, както никой друг! Аз никога не съм живяла сама и беше трудно да се науча да готвя и да съм самостоятелна. Но сега е различно. Разделяме си задачите. Сега, като съм бременна, той е поел повече.“ Готвенето вече ѝ се получава. "Мусаката ми става страхотна. Мога и други ястия, но честно – сега нищо не ми е вкусно. Майка много помага – готви и ни праща храна. Много съм благодарна, че е до мен.“Залия влиза в майчинството с вълнение, страхове, нови мечти и огромна любов. Живее в очакване на дъщеря си – с песен, с усмивка, с увереност, че ще успее да съчетае семейството, женствеността и кариерата. Животът ѝ се променя, но в най-нежната, най-топлата посока. А предстои най-хубавото.Една от най-романтичните части от живота на Залия е свързана със сватбата ѝ. Тя създава специална песен – любовен обет към съпруга си, пише "Телеграф".Песента беше предвидена само за сватбата. Исках да направя нещо различно, защото бях разочарована от попфолка в този период. Исках да направя любовна песен и да я подаря на Деан. Той не знаеше. Предупредих го да напише обет, защото аз ще имам, но не му казах какъв е. На сватбата за първи път я чу. Той не е много емоционален външно, но знам, че вътрешно му беше много мило.“ Предложението за брак също е било изключително романтично, въпреки че той не е типичният романтик. "Бяхме в Гърция с приятели. Аз обичам да съм неглиже на море, а всички бяха облечени официално. Питаха ме: Няма ли да се оправиш малко? Опитваха се всякак да намекнат. Когато стигнахме на плажа, имаше арка, цветя… Предния ден му показвах пръстени, а той вече беше купил.“ След сватбата, казва тя, нищо не се е променило. "Пак сме си ние. Взех името му, смених документи… Но като усещане – да си семейство е различно.“Двамата обичат да прекарват уикендите си заедно. "Разхождаме се, гледаме филми на дивана. Най-голямото ни хоби са пътешествията – поне веднъж месечно пътувахме някъде. Европа сме обиколили почти цялата. Били сме и в Мексико – това е любимото ни място. Меденият месец беше в Занзибар. Обичаме топли морета, хубави плажове. Гърция ни е любима за бърза почивка и вкусна храна.“Залия се определя като добра домакиня, но признава с усмивка: "Той чисти повече от мен. И не просто чисти – той така чисти, както никой друг! Аз никога не съм живяла сама и беше трудно да се науча да готвя и да съм самостоятелна. Но сега е различно. Разделяме си задачите. Сега, като съм бременна, той е поел повече.“ Готвенето вече ѝ се получава. "Мусаката ми става страхотна. Мога и други ястия, но честно – сега нищо не ми е вкусно. Майка много помага – готви и ни праща храна. Много съм благодарна, че е до мен.“