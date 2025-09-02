ЗАРЕЖДАНЕ...
|Момичето, за което играта се промени: среща с Вероника от Русе, която беше част от Lidl Youth Camp
Финалът в Базел пък се превърна в драматичен спектакъл след дузпи, когато Кло Кели от “Арсенал" вкарва победната топка във вратата на Испания, за да може Англия да защити европейската си титла при жените от 2022 г.
Сред десетките хиляди зрители на финалния мач на стадиона “Санкт Якоб Парк" е Вероника от Русе. Тя е едно от 4-те момичета от България, които благодарение на Lidl имат възможност да изживеят емоцията от любимия спорт. Младата дама участва в Lidl Youth Camp - Младежкия международен лагер на водещия ритейлър в Базел, който се проведе от 25 до 28 юли - точно когато градът беше домакин на финала от първенството на UEFA за жени.
Лагерът събра представителки между 14 и 17 години от цяла Европа, които споделят обща страст - футбола. Освен да гледат мача, те имаха възможност да се срещнат с водещи европейски треньори и да създадат ценни приятелства. Инициативата на Lidl е част от глобалната стратегия на компанията за насърчаване на активния и здравословен начин на живот, приобщаването и равните възможности. В партньорство с UEFA и инициативата WePlayStrong, програмата цели да вдъхнови новото поколение момичета, които обичат футбола и искат да се развиват както на терена, така и в живота.
Скоро след завръщането си, Вероника споделя, че изживяването е било страхотно, като е усвоила много полезна информация, а благодарение на тренировките пък се е научила да владее по-добре топката. Ярко си спомня срещите с Мария - водещ треньор от Испания, която я учи не само на футболни техники, но и й разказва за срещите си с известни професионални играчи.
"Всички участници бяха много различни. Най-много си допаднахме с момичетата от Англия", спомня си младата дама, допълвайки, че завинаги ще помни преживяването и хората, които среща по време на престоя си в Базел.
"Чувството беше неописуемо, още повече, че победи отборът, който подкрепях", разказва Вероника за финалния мач и споделя, че остава вдъхновена от национала на Англия Люси Бронз, която играе с фрактура на големия пищял през целия турнир.
След завръщането си е категорична - иска да продължи да се развива в сферата на спорта и да учи специалност, свързана с него, както и да посещава колкото се може повече мачове.
Накрая отправя послание към всички момичета, които харесват женския футбол, но се колебаят да последват страстта си: да не се притесняват, да следват мечтите си, защото могат да стигнат далеч, ако не се отказват.
