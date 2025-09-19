Моника Белучи и Тим Бъртън се разделиха 

© Американският режисьор Тим Бъртън и италианската актриса Моника Белучи обявиха раздялата си днес, пише ANSA.



"С много уважение и дълбока грижа един към друг, Моника Белучи и Тим Бъртън решиха да поемат по различни пътища", се казва в тяхно съвместно изявление за AFP.



Двойката провокира слухове за връзка, появявайки се ръка за ръка в Мадрид. Публичното им дебютиране обаче на червен килим става през 2023 г. на Римския филмов фестивал. Хората от събитието тогава описват Бъртън като "толкова влюбен и щастлив“.