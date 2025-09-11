Моника и Александър Дичкови, ПК "Феникс": Не сравнявайте децата си

© Не сравнявайте децата си. Подкрепяйте ги. Този апел направиха Моника и Александър Дичкови – председател и треньор в Плувен клуб "Феникс“ в предаването "Приказките от днес“ на Радио "Фокус“.



Младата двойка публикува кратко видео, в което заедно с деца от клуба обясняват колко е важно това за подрастващите. Клипът обиколи интернет и получи одобрението на много хора.



В ефира ни Моника и Александър обясниха кое ги е мотивирало да направят видеото.



"Забелязали сме поведението на някои родители, треньори и други, които сравняват децата. Например: едното плува по-добре, тренира повече или има повече хъс. Поставяме се в обувките на тези деца и представете си как се чувстват те, когато дават 100% от себе си, но това остава незабелязано. Дори напротив – казва ни се, че ни си вършим добре работата, а това не е мотивиращо. Голяма част от децата, които се отказват от професионалния спорт го правят в ранна детска възраст и според нас това е причината“, обясни Александър.







Младото семейство Дичкови са били професионални спортисти и споделиха част от опита си:







"Минали сме по този път, но вече имаме и гледната точка на треньори. Липсата на подкрепа от страна на треньорите бе една от причините да се откажа от професионалния спорт“, разказа Моника.







"Няма дете, което може да понесе всички сравнения и критики“, категорични са семейство Дичкови.







А вие как бихте се чувствали, ако децата ви кажат, че не се справяте, че не изкарвате достатъчно и пари или че другият родител е по-добър от вас?







Цялото интервю с Моника и Александър Дичкови от Плувен Клуб "Феникс“ слушайте в аудио файла.