ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Морската вода ни дехидратира, какво е решението
Това се променя с ново изследване, публикувано в списанието Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, което разглежда физиологичните ефекти на солената вода върху кожата. Проучването е дело на екип учени, включително Гай К. Герман, който споделя, че темата го е заинтригувала именно защото не е била изследвана в детайли досега. Оказва се, че обяснението е много по-сложно, отколкото се е предполагало.
Какво се случва с кожата в солена вода?
Чрез лабораторни тестове върху кожни проби, изследователите установяват, че солената вода увеличава т.нар. "твърдост" на кожата, както и "стреса от изсушаване". Причината е солта, която извлича влагата от най-горния слой на кожата – стратум корнеум – и така тъканите стават по-сухи и по-стегнати.
С други думи, солената вода действа като естествен дехидрататор. След като излезете от морето, върху кожата остават микроскопични кристали сол, които продължават да изтеглят влага от вътрешността към повърхността. Но не само това – процесът също така нарушава структурата на протеините в кожата, което я прави по-лющеща се и уязвима. При често излагане на солена вода кожата може да стане раздразнена, възпалена и още по-суха.
Как да предпазим кожата си?
Дерматолозите имат няколко основни съвета за поддържане на кожата здрава след ден на плажа:
Овлажнявайте още преди да влезете във водата. Използвайте хидратиращ лосион на водна основа, който подсилва кожната бариера. След това нанесете слънцезащитен крем като последна стъпка.
Пийте достатъчно вода. Вътрешната хидратация е също толкова важна, колкото и външната грижа.
Избягвайте агресивни почистващи продукти. Те могат да отнемат естествените масла на кожата и да я направят още по-чувствителна.
Изплакнете се веднага след морето. Ако на плажа има душове, използвайте ги. Така ще отстраните солта преди тя да изсуши кожата ви още повече.
Хидратирайте отново след баня. Когато се приберете, се изкъпете с нежен сапун и нанесете овлажнител, докато кожата ви е още влажна – това спомага за задържането на влагата.
Плуването в морето остава любимо удоволствие за мнозина, но е добре да сме наясно как солената вода влияе на кожата ни. С правилна грижа и подходяща защита можем да се радваме на слънцето и вълните, без да се тревожим от неприятното усещане за сухота и опънатост след това, пише Edna.bg
|Още по темата:
|общо новини по темата: 411
|предишна страница [ 1/69 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Няколко населени места в Русенско има опасност да минат на воден режим
18:06 / 06.08.2025
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:21 / 07.08.2025
Наследниците се отърваха от апартамента на Денди
11:23 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: