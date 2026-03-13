Може ли брашното да се развали?
©
С правилните трикове обаче можете да удължите срока му на използване значително. В противен случай ще може да готвите с него до три месеца след отваряне, пише Real Simple.
Най-добрият съветник е вашето обоняние. Прясното брашно има неутрален мирис, докато разваленото ухае на застояло или гранясало. Ето и още няколко знака, по които да го познаете:
- Ако забележите жълтеникави или сиви нюанси.
- Появата на бучки или сгъстяване е лош знак.
- Видите ли следи от брашнен молец или други насекоми, веднага изхвърлете целия пакет.
- При всяко наличие на влага и плесен, брашното става опасно за здравето.
Ключът към дългия срок на годност на брашното е херметически затвореният съд. Прехвърлянето му в стъклен или пластмасов съд с плътно затваряне го предпазва от влага и вредители.
На стайна температура и в херметичен съд брашното издържа до 8 месеца.
Тайната е във фризера: Това е "златният стандарт“ – така можете да запазите брашното свежо до 2 години.
Различните брашна имат различно съдържание на мазнини, което влияе на тяхната трайност.
Рафинирано (бяло) брашно е най-издръжливо. Може да се ползва до година след срока, изписан на опаковката. Разбира се, само ако се съхранява на сухо и хладно място.
Трябва да имате предвид, че самонабухващото брашно губи способността си да бухва по-бързо заради бакпулвера в него.
Пълнозърнесто брашно, направено от ръж, елда или пшеница също има по-кратък срок на годност поради наличието на трици и зародиш, то гранясва по-лесно. Във фризер издържа до 6 месеца.
Ядковите брашна, като бадемовото, съдържат много масла. В херметичен съд издържат до 1 година, но винаги първо опитвайте малко количество – ако горчи, значи е гранясало.
Овесено брашно пък трае едва няколко месеца, но във фризера е годно до половин година.
За разлика от млякото или яйцата, брашното рядко ще ви разболее веднага след изтичане на датата. Основният риск е в влошаването на вкуса (горчивина от гранясване) или липсата на втасване при печене. Единствената истинска опасност е мухълът – ако има и най-малко съмнение за такъв, не рискувайте, пише ladyzone.bg.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Силен старт на програмата Job Lab на Vivacom, насочена към умения...
15:58 / 12.03.2026
Яна Маринова: Разделих се с близък приятел, защото отказах екскур...
11:36 / 12.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.