Можете да скриете чат във Viber, така че никой да не го намери
Автор: Екип Ruse24.bg 20:04
©
Ако смятате, че съобщенията ви във Viber са винаги лесно достъпни за всеки, който вземе телефона ви, грешите. Приложението има скрита опция, която позволява разговорът да изчезне от главния екран и да не бъде намерен от никого освен вас. Именно затова потребителите използват тази функция все по-често.

Скриването на разговори е практично решение за тези, които искат допълнително ниво на поверителност, но не искат да изтриват съобщения. Разговорът все още съществува, но изчезва от списъка с чатове и е достъпен само ако знаете къде да го търсите и какъв код да въведете.

Това е особено важно, когато оставяте телефона с деца, приятели или колеги. По този начин не рискувате някой неканен да види личните ви съобщения. Функцията не е нова, но много потребители все още не знаят как да я намерят и включат.

Как работи скритият чат на Viber

Когато искате да скриете разговор във Viber, просто го задръжте с пръст или плъзнете наляво, след което изберете опцията "Скрий чат“. 

След това Viber ви моли да зададете четирицифрен ПИН код. Само чрез въвеждане на този код можете да отворите отново скрития разговор.

Съобщенията все още се получават нормално, но не достигат до главния екран или не се показват в известията. Това означава, че дори някой да гледа телефона ви, няма да види знак, че е пристигнало ново съобщение в скрития чат.

Въвеждате кода за достъп, като напишете ПИН кода на клавиатурата на Viber, сякаш набирате телефонен номер. Едва тогава разговорът се отваря и можете да продължите комуникацията. Без код - чатът не съществува, пише сръбската медия "Телеграф".






