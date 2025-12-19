Мъглива сутрин, но слънчев следобед
В планините ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, а на 2000 метра – около 3°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на отделни места с намалена видимост. Към края на деня ще се усили вятърът от североизток. Максималните температури ще бъдат 11°-12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще е 1 бал.
