Мъгливо утро, но слънчев следобед в сряда
©
В планините ще бъде предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб, по високите части до умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра - около 5°.
Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са 10°-12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
Още по темата
/
Жечо Станков провери готови ли са електроразпределителните дружества за бърза реакция при лошо време, включително по празниците
16.12
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
По сръбска телевизия: Бойко Борисов е "шоп" по националност
13:01 / 16.12.2025
Доналд Тръмп-младши обяви годежа си с Бетина Андерсън
09:30 / 16.12.2025
Проучване доказва, че вещество в кафето и шоколада забавя стареен...
23:00 / 15.12.2025
Аналогов ренесанс: Gen Z се връща към телефоните с копчета от 1 я...
13:19 / 15.12.2025
Какви ще са цените на колите у нас след 1 януари?
10:33 / 15.12.2025
Празник! Имен ден имат българки с интересно име
08:49 / 15.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.