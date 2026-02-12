"Мумията" се завръща на голям екран през 2028 г.
©
Според съобщение на Universal Pictures, новият филм ще бъде режисиран от Мат Бетинели-Олпин и Тайлър Джилет, членове на филмовия колектив Radio Silence.
Забележително е, че Вайс не се появи в третия филм "Мумията: Гробницата на драконовия император“, излязъл през 2008 г. Поради това се очаква завръщането ѝ да се открои като важно събитие за дългогодишните фенове на поредицата.
Още по темата
/
"Стани богат" се завръща
09.02
Владо Карамазов с гневен пост: Не би ми хрумнало да се занимавам с вас, не се занимавайте и вие с мен
06.02
Още от категорията
/
Тя ще изиграе Лили?
04.01
Комиксовият автор Стефан Д. Стефанов: Създаването на един комикс изисква труд и вглеждане в детайлите
12.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Най-дългата змия в света е официално записана в "Гинес"
09:32 / 11.02.2026
Д-р Юлияна Томова за китайската Нова година: Възрастните даряват ...
20:23 / 10.02.2026
Синът на Краси Куртев: Песента "Завинаги" е разговор чрез музика ...
13:20 / 10.02.2026
"Всеки може да пее…с Гергана Николаева" е за тези, които са мечта...
12:09 / 09.02.2026
"Стани богат" се завръща
10:22 / 09.02.2026
Празник е! Ето кои имена празнуват на днешния ден
08:41 / 08.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.